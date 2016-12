Vltava znovu pohltí část Karlína

Praha - Rohanský ostrov může dostát svému jménu. V současnosti je navzdory pojmenování součástí pevniny. Praha však zvažuje, že ho od Karlína znovu oddělí řekou.

Vltava znovu pohltí část KarlínaFoto: Deník

Nehostinnou plání se stala velká část Rohanského ostrova. Mrtvolný vzhled místu ještě více dodaly povodně v roce 2002, po nichž v lokalitě zbyly jen ruiny budov. Voda by však mohla lokalitu probudit znovu k životu. Praha uvažuje nad tím, že by se kus Rohanského ostrova odtrhl od Karlína.

„Pozemky patří vesměs hlavnímu městu. Z ostrova bychom pak chtěli udělat park," představila záměr náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ).

Mezi staronovým ostrovem a pevninou by podle pracovních návrhů mohly vzniknout schody k Vltavě, na nichž by se dalo sedět, také by tam mohla kotvit malá plavidla. Jelikož by sem nemířily velké lodě, dalo by se rameno využívat i pro vodní sporty.

Na samotném ostrově by pak měly být kupříkladu různé vodní prvky, sportoviště nebo louky pro odpočinek. Současná cyklostezka by nadále fungovala, ale s pevninami by ji propojily lávky.

Řeka by nově měla vést zhruba na hranici ulice Rohanské nábřeží, která by tak zcela dostála svému jménu. Rameno Vltavy by pokračovalo pod Libeňským mostem a napojilo se na tamní zátoku. Nešlo by však o jediný ostrov, který by u Karlína vznikl.

Ještě jeden malý by mohl být vytvořen z jižní části takzvaného Rohaňáku, v místech, kam nyní zajíždí přívoz. V současnosti vypadá místo jako vystřižené z postapokalyptického filmu, což by se vznikem ostrova a jeho kultivací mohlo změnit.

MOST OHROŽUJE VZNIK RAMENA

Celá věc má však háček. Plán, který už získal územní rozhodnutí, totiž komplikuje Libeňský most. Na začátku letošního roku zastupitelé hlavního města schválili opravu této stavby v havarijním stavu. Rekonstrukce tak dostala přednost před zbouráním havarijního mostu a nahrazením novým.

A to je právě problém, který ztěžuje odtržení části Rohanského ostrova. „Rameno řeky tam bylo plánováno pro situaci, kdy bude Libeňský most zbourán a nahradí ho nový. Nyní je most sice zachráněn, ale kdybychom vytvořili nové rameno, tak do něj narazí voda," řekla Kolínská.

A právě řeka by s ohledem na špatný stav mostu mohla ještě více zkomplikovat jeho opravu. Proto nyní město prověřuje, zda by i při zachování mostu bylo možné uskutečnit obnovu Rohanského ostrova.

Ten vznikl v polovině 16. století z říčního nánosu a byl samostatný až do 20. století. Tehdy byl spojen s Libeňským ostrovem, načež byly oba připojeny k pevnině. Dřívější hranice dnes znázorňuje ulice Rohanské nábřeží.

V této části Karlína se počítá s výstavbou bytů, do nichž by se po dokončení celého developerského projektu mohlo vejít až na čtyři tisíce lidí.