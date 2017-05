Vláda projedná výstavbu policejního komplexu na okraji Prahy

Praha - Policie chce v Praze na Zbraslavi vybudovat nový komplex, kam by přesídlily Kriminalistický ústav a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Náklady na přípravu projektu a výstavbu se předběžně odhadují na více než 2,6 miliardy korun. Dalších 600 milionů by mohla stát příprava projektu a vybavení moderních laboratoří pro kriminalisty. Nový areál by měl vzniknout v letech 2018 až 2022. O záměru bude příští týden jednat vláda.

Policie. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Jan Homolka

Ve zbraslavském areálu nyní sídlí středočeská krajská policie a část nedávno vzniklé NCOZ včetně jejího vedení. Další část centrály sídlí v centru Prahy stejně jako Kriminalistický ústav. "Tyto útvary dlouhodobě plní služební úkoly v podmínkách, které neodpovídají a nesplňují základní kritéria pro efektivní pracovní výkony jednotlivých pracovišť," stojí v podkladech pro vládu, které má ČTK k dispozici. Výstavba nového komplexu je výhodnější variantou Policie chce nový komplex na okraji Prahy postavit kvůli tomu, že policisté nyní nemají pro práci vhodné podmínky. "Stávající objekty dlouhodobě nesplňují požadavky, současně jejich dispozice a kapacita neumožňuje rozvoj útvarů," stojí ve vládních podkladech. Výstavba nového komplexu je podle policie také výhodnější ekonomickou variantou, jelikož se ušetří za provozní náklady za objekty v centru metropole, které by se musely brzy opravit. Policie by na část výstavby a vybavení nového komplexu chtěla získat peníze z evropských dotací.

Případné výstavbě ještě bude předcházet dlouhý proces. Pokud vláda návrh schválí, tak ministři vnitra a financí budou muset v rozpočtu hledat potřebné peníze. Současně začne vznikat projekt, policie také musí získat potřebná povolení k zahájení stavby.

Autor: ČTK