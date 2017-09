Víkend bude v pražské zoo patřit sklípkanům. Návštěvníci uvidí až šedesát druhů

V sobotu (9. září) bude v Zoo Praha slavnostně zahájena výstava sklípkanů. Takové množství pavouků zde doposud nikdy k vidění nebylo. Expozici vévodí téměř třiceticentimetrová samice druhu Theraposa stirmi. Tu a nejen ji mohou zájemci spatřit v Galerii Gočárovy domy denně až do konce září.

„Výstava šedesáti druhů sklípkanů - to tady ještě nebylo. Jsem zvědav na reakce návštěvníků,“ říká Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, a dodává: „Pokud mohu použít takové přirovnání v souvislosti s pavouky, tak tato výstava je teprve první vlaštovka. Bezobratlé chceme v naší zoo představovat mnohem četněji a systematičtěji než dosud."

K vidění budou i další druhy sklípkanů

Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu ve 13 hodin právě Miroslavem Bobkem, ředitelem pražské zoo, a také jejími autory chovatelem Davidem Šťastným a Martinem Smrčkem ze Zoo Praha.

Kromě největší zmíněné samice, jež se snadno rozpozná nejen kvůli velikosti, ale také díky mohutným černým klepítkům, zde budou k vidění i další zajímavé druhy sklípkanů. Třeba o něco menší příbuzný druh Theraposa blondi či drobnější, avšak krásně zbarvení jedinci. Zkrátka terária se sklípkany jsou v galerii všude, kam oko návštěvníka padne.

Program je připravený i na neděli

Milovníci těchto největších suchozemských bezobratlých živočichů se mohou těšit kromě výkladu také na krmení vybraných druhů. To bude probíhat v sobotu od 13 do 16 hodin. Zájemci se budou moci také blíže seznámit se sklípkany a prohlédnout si je pod zvětšujícími binolupami.

Program ke sklípkanům je připraven také na neděli (10. září). Celý den zde bude chovatel a od 14 hodin proběhne workshop pro ty, jež se o těchto úžasných tvorech, kteří se během 300 milionů let téměř nezměnili, touží dozvědět více. Pomocí binolup zjistí vše, co je zajímá. Výstava s 60 druhy živých sklípkanů je otevřena denně od 10 do 17.30 hodin a najdete ji až do konce září v Galerii Gočárovy domy.

Program v sobotu (9. září) Galerie Gočárovy domy:13.00: Otevření výstavy Sklípkani

13.00 – 16.00: Komentované krmení, představení nejzajímavějších druhů a jejich chování, pozorování sklípkanů pod binolupami



Program v neděli (10. září) Galerie Gočárovy domy:14.00: Workshop seznamující návštěvníky se sklípkany a jejich životem pomocí binolup