Babiš navrhl Sobotkovi na post ministra financí Ivana Pilného

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a vicepremiér Andrej Babiš (ANO) se sešli k jednání o návrhu nového ministra financí na úřadu vlády. Vicepremiér a současný šéf státní kasy Babiš premiérovi navrhl šéfa hospodářského výboru Ivana Pilného (ANO). Sobotka se s Pilným sejde dnes v 15 hodin, hodinu poté by měla následovat tisková konference.

"Já myslím, že to je dobrý kandidát, je to zkušený člověk, řídil velké firmy, je zkušený v byznysu. V ekonomice se vyzná a dobře vystupuje na veřejnosti," vysvětlil Babiš, proč navrhuje Pilného. Zopakoval, že si přeje pokračování dosavadní vládní koalice. Premiér předtím odmítl nominaci dosavadní Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), vadila mu jejich vazba na Babiše či Agrofert.

Babiš doufá v to, že premiér se k návrhu postaví pozitivně. "A ukončíme tenhle ne úplně pozitivní příběh naší vlády. My chceme urychleně, aby ta krize skončila, abychom neotravovali lidi," konstatoval Babiš, který o sobě hovořil jako o ministrovi v demisi. Nechtěl předvídat, jak by se jeho hnutí zachovalo, kdyby Sobotka odmítl i třetí návrh. "Já se potom vyjádřím, ale je zbytečné o tom teď spekulovat," řekl.

Sobotka potvrdil, že hnutí ANO nabídlo Pilného. "Dnes odpoledne se s ním chci sejít, pak oznámím své rozhodnutí," uvedl. Podle Babiše během schůzky návrh nijak nekomentoval. Pilný dnes ve Sněmovně hájil vydávání zajišťovacích příkazů, jejichž nadužívání kritizuje opozice či sociální demokracie.

Hnutí ANO mi navrhlo na ministra financí poslance Ivana Pilného. Dnes odpoledne se s ním chci sejít, pak oznámím své rozhodnutí. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) May 17, 2017

Nový ministr by měl nahradit Babiše, kterého se premiér rozhodl z kabinetu odvolat. V pondělí Sobotka odmítl původní nominace hnutí ANO, které navrhovalo Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou nebo současného ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).

Reakce Miroslava Kalouska, exministra financí (TOP 09)"Vycházíme z premisy, kterou každý ví. Hnutí ANO, Agrofert a Andrej Babiš je jeden nedělitelný organismus. To znamená, bude-li ministr financí kdokoli, koho hnutí ANO a Andrej Babiš nominuje, k žádné opravdové změně nedojde. Ta osoba, ať už se jmenuje jakkoliv, bude dál chránit Andreje Babiše a jeho činy a dál prosazovat zájmy Agrofertu na ministerstvu financí," řekl exministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Poslance ODS nominace Pilného překvapila, není prý expert"Pro mě je to jméno překvapivé, protože ještě před nedávnem hnutí ANO nechtělo pana Pilného zařadit ani na kandidátku pro další volby do Poslanecké sněmovny. Pan Pilný ještě před nedávnem říkal, že by tu nabídku odmítl, kdyby přišla, protože se nezdá být na to odborně zdatný," řekl poslanec ODS Jan Skopeček. Pilného nicméně označil za slušného člověka. "Považuji ho za to racionálnější, co hnutí ANO může nabídnout," uvedl. Opoziční poslanec také upozornil, že to nejdůležitější pro ministerstvo financí nyní bude příprava státního rozpočtu na příští rok. "Já si myslím, že v této logice by se ministrem financí měl stát někdo odborně zdatný ve veřejných financích, ve veřejných rozpočtech, zejména někdo se zkušeností s přípravou státního rozpočtu," řekl.

Reakce předsedy Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL)

"Je i lepší, když do takové funkce přijde někdo, kdo na ministerstvu působí nebo alespoň působil. Ať už je to bývalý ministr nebo náměstek, ať už současný nebo bývalý. Ale je to samozřejmě zodpovědnost hnutí ANO a také pana premiéra, zda usoudí, že to pan Pilný zvládne," řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v souvislosti s tím, že hlavním úkolem Pilného, pokud Sobotka jeho nominaci přijme, bude příprava rozpočtu.

V koalici by podle něj měla zvítězit racionalita a zájem státu nad tím, kdo bude mít vliv na ministerstvo financí. Pokud premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nominaci Pilného přijme, Skopeček doufá, že se nový ministr obklopí odborníky na rozpočtovou sféru.

Hnutí ANO v úterý večer projednávalo tři kandidáty na nového ministra financí. Jedním z nich byl poslanec Ivan Pilný, který to sám oznámil. Podle České televize dalšími dvěma byli ministři spravedlnosti a pro místní rozvoj Robert Pelikán (ANO) a Karla Šlechtová (za ANO), Babiš ale jejich jména nepotvrdil.

Premiér @SlavekSobotka se dnes ve 13h na Úřadu vlády sejde s ministrem Babišem, který mu přinese nový návrh Hnutí Ano na ministra financí. — Martin Ayrer (@MartinAyrer) May 17, 2017

Šlechtová, která je společně s prezidentem Milošem Zemanem na návštěvě Číny, dnes novinářům řekla, že nabídku dělat ministryni financí nedostala. "Já jsem tu nabídku nedostala, dočetla jsem se to dnes v médiích, takže v tuto chvíli nemám co komentovat," řekla. Nechtěla spekulovat o tom, zda by nominaci přijala, pokud by přišla.

Sledujte video po setkání premiéra Sobotky s poslancem Pilným:

Premiér chce odvolat Babiše z vlády kvůli nejasnostem ohledně jeho obchodů s Agrofertem a podezření z ovlivňování médií. Babiš obě záležitosti odmítá. Prezident Miloš Zeman uvedl, že o premiérově požadavku rozhodne po ukončení své návštěvy Číny. Hlava státu se do Česka vrátí v noci na čtvrtek.