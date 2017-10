VIDEO: Estébák premiérem? Aktivisté na Signalu upozornili na Babiše

I když má projekt společné evropské měny v sobě velké slabiny, Česká republika by se k němu měla zejména z bezpečnostních důvodů připojit, je přesvědčen kandidát na prezidenta Michal Horáček. Členství v Evropské unii a NATO považuje za klíčové, Česko by ale mělo EU kritizovat a pokoušet se ji zlepšit. Jako prezident by vládu s komunisty nejmenoval, problém by měl i s vládou postavenou na tiché podpoře komunistů. Horáček to řekl v rozhovoru ČTK.