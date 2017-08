Většina stran letecké záchranáře jako státní podnik nepodporuje

Praha - Většina politických stran zastoupených nyní v parlamentu nepodporuje, aby po roce 2020 zřizoval leteckou záchrannou službu státní podnik. Návrh, který vzešel z expertní pracovní skupiny, v pondělí projedná vláda. Měl by podle ní vzniknout buď nový státní podnik nebo by záchranáři spadali pod firmu Czech Aviation Trade Centre (CATC) spadající pod Řízení letového provozu.

Expertní komisi tvořili zástupci ministerstev zdravotnictví, financí, obrany, vnitra, Úřadu vlády ČR a Asociace krajů ČR, která ale s materiálem nesouhlasí. Stejně jako ODS a Piráti, podle kterých je vhodnější současný systém, kdy kromě základem pokrytých policií a armádou službu zajišťují soukromé firmy.

Nestátní provozovatel je levnější

„Armáda zajišťuje podle dostupných informací stanoviště za 125 milionů korun za rok, policie za 58 milionů Kč za rok. Zato nestátní provozovatelé jsou schopni to zvládnout do 48 milionů za rok," sdělil médiím místopředseda ODS Martin Kupka.



Podle Starostů a nezávislých (STAN) by leteckou záchrannou službu měla kompletně zajišťovat armáda. Na dotaz novinářů to sdělil jejich mluvčí Karel Kreml. Pro KDU-ČSL by byla státní letecká záchranka přijatelná jen v případě, že by byla levnější než soukromí provozovatelé. Návrh předložený vládě ale počítá s nákupem vrtulníků za 1,6 miliardy korun.



Naopak podle KSČM a Zelených by měl stát leteckou záchrannou službu provozovat sám. Podle ČSSD a TOP 09 je třeba situaci urychleně vyřešit, konkrétní řešení ale zatím nenavrhují.

Založení státního podniku chvíli trvá

Podle experta ANO na zdravotnictví Adama Vojtěcha je státní podnik nejlepší volba, která zajistí stabilitu. Hnutí pod vedením Andreje Babiše v názoru ale není jednotné. Média již dříve uvedla, že kromě Asociace krajů vedené hejtmankou Janou Vildumetzovou (ANO) je proti předloženému návrhu také ministerstvo životního prostředí vedené také ministrem za ANO, Richardem Brabcem.



Založení státního podniku by trvalo přibližně tři roky, Řízení letového provozu nabídlo svou firmu CATC. „Toto řešení by umožnilo již v letošním roce začít pracovat na získání všech potřebných oprávnění, zahájit výběrové řízení pro nákup nových vrtulníků a materiálu i zajištění potřebného personálu," píše se v dokumentu, který projedná vláda. Zajištění financování z ministerstva zdravotnictví by si ale vyžádalo změny současné legislativy.





Letečtí záchranáři vzlétají k nejzávažnějším případům

Letečtí záchranáři v Česku vzlétají zhruba k jednomu procentu případů, při kterých zasahuje záchranná služba. Většinou jde ale o ty nejzávažnější, například o vážné dopravní nehody, zástavy srdce, popáleniny nebo úrazy v nepřístupném horském terénu. Menší část práce leteckých záchranářů tvoří převozy pacientů mezi nemocnicemi.

Ze šesti základen nyní létají vrtulníky tří soukromých firem. V Plzeňském a Jihočeském kraji službu zajišťuje armáda, v Praze a Brně policie. Čtyři základny z deseti mají nepřetržitý provoz, jde o Prahu, Plzeň, Brno a Ostravu. Návrh předložený vládě počítá s tím, že by armáda zajišťovala nadále jen základnu v Plzni a policie v Praze, osm by spadalo pod státní podnik.



Do roku 2020 budou šest základen provozovat tři soukromé firmy - slovenská ATE, rakouská Helikopter Air Transport (Heliair) a DSA. Zakázkami se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který udělil pokutu ministerstvu zdravotnictv. V Ústeckém kraji pak musel být vypsaný nový tendr.