Veterináři o Vánocích našli v Praze chyby jen u 2 míst s kapry

Praha - Lesy hlavního města (LHMP) zakázaly kvůli ptačí chřipce dočasně přijímat do záchranné stanice v Jinonicích poraněné vodní ptáky z Horních Počernic, Klánovic a Újezdu nad Lesy. V areálu byly nainstalovány desinfekční rohože a pracovníci musejí používat zvláštní ochranné pomůcky. ČTK to sdělila mluvčí LHMP Petra Fišerová. Stanice přijímá nejčastěji ptáky. Část takzvané dozorové zóny kvůli ohnisku ptačí chřipky ve Středočeském kraji spadá právě do zmíněných částí Prahy. Ptačí chřipka se v Česku vyskytla asi po deseti letech na začátku roku.