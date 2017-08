Veřejnost rozhodovala o nové čtvrti Smíchova

Praha /VIDEO/ - Nestává se často, aby si developer nechal dobrovolně mluvit veřejností do toho, jak má jeho projekt vypadat. V případě projektu Smíchov City se to podařilo.

Praha Rozhodnutí zapojit veřejnost do projektu Smíchov City vychází ze spolupráce Prahy 5, developera, hl. města Prahy a IPR. Během osmi měsíců se do plánování nové čtvrti, kterou na Smíchově vybuduje developerská skupina Sekyra Group, aktivně zapojilo více než 1300 občanů.

Průzkum probíhal formou účasti na výstavě

Ještě před rokem přitom projekt proměny smíchovského brownfieldu provázely velké obavy místních. „Při prvním setkání se ukázalo, že lidem nejčastěji vadí příliš vysoké budovy, široké ulice či chybějící zeleň,“ říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská. Část z těchto připomínek developer vyslyšel. Například snížil počet pater z osmi na pět. Ukázalo se také, že původně plánovaná škola je nedostatečná a v novém projektu se zvětšila na dvojnásobek. Nově má čtvrť i více zeleně.

Samotný osmiměsíční participační průzkum pak probíhal formou účasti na výstavě, procházce, diskusi a vyplňování dotazníků. „Určitou část výsledků budeme muset zapracovat do nějaké smlouvy s developerem, aby to, co jsme lidem slíbili, se skutečně stalo,“ vysvětluje roli hl. města na projektu Petra Kolínská.

Nová čtvrť propojí Na Knížecí s nádražím Smíchov

Jako nezbytné zmínila i vytvoření dohody o tom, jak se rozdělí náklady na vybudování veřejných budov a prostranství. „Město bude investovat do dopravní infrastruktury, rekonstrukce tramvajové tratě a vybudování P+R parkoviště,“ říká. Developer by se podle ní měl podílet například na financování stavby školy.

Nová oblast propojí čtvrť Na Knížecí s nádražím Smíchov. Území o rozloze 20 hektarů nabídne byty pro 3300 obyvatel a 9000 nových pracovních míst. „V současnosti dobíhá proces EIA, v září bude zahájen proces územního rozhodování. Doufáme, že do roka a do dne by se mohlo začít se stavbou,“ uvedl Igor Klajmon ze Sekyra Group.