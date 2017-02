Veleba chce, aby "Zemanova" SPO šla do voleb s SPD Okamury

Strana práv občanů (SPO) by podle svého předsedy Jana Veleby měla kandidovat do sněmovních voleb společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Veleba to řekl na dnešním volebním sjezdu strany. Se spoluprácí s SPD souhlasí i čestný předseda strany prezident Miloš Zeman. SPD chce jít ale do voleb sama, řekl Okamura.

Jan Veleba.Foto: Deník/Jan Karásek

Sjezd volí nové vedení. Funkci po poledni obhájil Veleba. Strana také obnovila pozici prvního místopředsedy strany. Stal se jím dosavadní místopředseda Marian Keremidský, šéf strany na jižní Moravě. Veleba dnes v projevu před spolustraníky řekl, že dnešní sjezd považuje za velice důležitý kvůli okolnostem, za kterých se koná, a to mimo jiné kvůli podzimním sněmovním volbám a blížícím se prezidentským volbám. Předpokládá, že Zeman se pokusí svou funkci obhájit a SPO by mu v tom měla pomoct. Zeman chce své rozhodnutí oznámit za měsíc. Veleba řekl, že názor jeho, předsednictva i Zemana ohledně sněmovních voleb je jasný, a to aby strana kandidovala společně s SPD. S ní již spolupracovala při podzimních krajských volbách. Prezident delegátům poradil, aby ve spolupráci pokračovali i ve sněmovních volbách, protože obě strany spojuje blízký program. Odmítl koalici, která by znamenala nutnost překonat desetiprocentní hranici. Navrhl, aby byla vytvořena společná kandidátka SPD s podporou SPO, i když to označil za obcházení volebního systému. V takovém případě totiž překonání desetiprocentní hranice není nutné. Spolupráce by podle Zemana ale musela být rovnoprávná. "Pokud se nedohodneme, a přiznám se, že ta pravděpodobnost je menší než větší, tak půjdeme do parlamentních voleb z 99 procent sami," řekl Veleba. Jasno o dalším postupu chce mít v březnu. Nabídku spolupráce bude dnes ještě sjezd schvalovat. Okamura řekl, že strana si již schválila, že do voleb půjde samostatně. Nic však podle něj nebrání tomu, aby jednotlivé kraje na své kandidátky nominovaly mimostranické osobnosti. Odmítl ale, že by se kandidátky s SPO mohly sestavovat formou takzvaného zipu, jak navrhoval Zeman. Straničtí kandidáti by se tak na listině střídali. Okamura nevidí jako pravděpodobnou ani změnu názvu strany, aby v ní byla zaznamenána podpora SPO. Veleba při úvodním proslovu před delegáty řekl, že by program strany měl stát na dvou pilířích. Prvním z nich mají být české kořeny, druhým základní práva občanů.

Autor: ČTK