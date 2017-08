Vedro ve školkách: děti pod sprchou a ve stínu

Učitelky v mateřských školách se snaží připravit dětem program odpovídající současným horkým dnům. V řadě školek je nyní provoz přerušen kvůli letním prázdninám. V těch otevřených, které oslovila agentura ČTK, dbají na zvýšený pitný režim, drží děti ve stínu a sprchují je vodou.

Například v mateřské škole Na Chodovci v Praze 4, kam nyní dochází asi 35 dětí, chodí ven pouze dopoledne. Školka je po rekonstrukci a vysázené stromy zatím neposkytují velký stín. Není tam bazén, ale učitelky děti sprchují v mlhovišti. Odpoledne děti zůstávají ve třídách, kde jsou stažené žaluzie a zatažené závěsy. Vzduch se snaží ochlazovat čističkou vzduchu, protože klimatizaci nemají.

"Je to náročné i pro učitelky a kuchařky. Teplota, která je v interiéru i exteriéru překračuje hygienické limity pro mateřské školy, takže v tomto období bychom vlastně neměli ani mít otevřený provoz," uvedla ředitelka školky Miloslava Makovičková. Ve školce je prosklený koridor, kde se podle ní teplota pohybuje kolem 40 stupňů. "Vyvětráme ráno po 6. hodině, zavřou se okna a máme na jižních stranách žaluzie, kterými se chráníme. Ale moc to nepomůže," dodala.

Lepší podmínky mají v lesní školce Na Hrázi v Hostivicích, kde děti tráví většinu času venku. "My máme na pozemku vzrostlé stromy, takže jsme pod nimi. Máme tam krásný ořešák, pod ním je stůl a tam děláme různé věci," popsala ředitelka školky Barbora Kompanová. Učitelky se s dětmi snaží chodit do lesa, kde je větší chládek. Dětem mokří čepice a na programu mají různé hry s vodou. "Máme ruční tlakový rozprašovač, který se používá na postřiky květin, a my ho používáme na sprchování dětí," řekla Kompanová.

Také ředitelka mateřské školky v ulici Novoborská na pražském Proseku Jitka Vilimovská ČTK řekla, že se učitelky děti snaží držet ve stínu a děti kropí vodou. "Máme poměrně vzrostlou zahradu, takže jsou tam pod stromy," řekla. Ven chodí dopoledne a potom až po 15. hodině. Každé dítě musí mít pokrývku hlavy.

Učitelky také dětem připomínají, že by se měly napít. Mohou si vybrat například málo slazený čaj nebo ředěný džus a na zahradě mají pítka s vodou. Každý den mívají také k jídlu zeleninový salát a k svačině vždy čerstvé ovoce a zeleninu, kterou jim někdy přináší i rodiče. "Třeba dneska tady jedna maminka přinesla asi desetikilový meloun pro děti," dodala Makovičková.