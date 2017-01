Vedení Prahy MHD zdarma kvůli smogu zatím zavádět nebude

Praha - Hlavní město zatím nezavede kvůli smogu veřejnou dopravu zdarma. Důvodem je to, že meteorologové v úterý zrušili smogovou situaci, kterou vyhlásili minulý týden ve čtvrtek. O rozhodnutí radních informoval novináře náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Pokud by se ovzduší opět zhoršilo, bude se tím podle něho městská rada zabývat a MHD zdarma bude. Omezení pro automobily město nechystá. Postup města kritizuje opoziční ODS, která jej obviňuje z pasivity.

Autobusy v Praze. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Od soboty do pondělí platila v Praze i takzvaná regulace, což znamenalo utlumení výroby ve čtyřech podnicích. Regulace kvůli smogu byla v Praze naposledy vyhlášena v listopadu 1996.

Město by náklady uhradilo z rozpočtové rezervy

„Měli jsme připraveno, že MHD bude zdarma, a to mimo jiné v součinnosti s Českými drahami. Město bylo připraveno zavést MHD zdarma od dnešních 12:00 do čtvrteční noci. Teď máme dobrou zprávu, že se situace zlepšila. Jsme připraveni kdykoliv svolat radu, která by hlasovala o bezplatné MHD a jsme připraveni to vždy udělat až do odvolání. Nyní rozhoduje počasí a my na to musíme reagovat," řekl Dolínek.

Pokud by město vyhlásilo veřejnou dopravu zdarma, vyšlo by to město denně na asi čtyři miliony korun. Náklady by Praha uhradila z rozpočtové rezervy a neplatil by je dopravní podnik (DPP). Podnik má podle Dolínka připraveno přes čtyřicet autobusů a také dvě soupravy metra, které by dopravu posílily. „MHD zdarma jsme schopni zavést do dvou hodin," řekl Dolínek.

Opozice kritizuje magistrátní koalici

Smogovou situací se radní zabývali po asi pěti dnech, kdy v Praze začala. „Koalice (primátorky) Adriany Krnáčové tak dlouho řešila, co dělat, až se smog rozpustil sám," řekl předseda pražské ODS a opoziční zastupitel Filip Humplík.

Kvůli smogu magistrát zakázal vjezd aut do centra v roce 1996. Zákaz tehdy způsobil dopravní kolaps. Na silničních obchvatech a příjezdech se vytvářely mnohakilometrové stojící kolony vozidel. Zpožděna byla i MHD.

O zavedení MHD uvažuje plzeňský magistrát

Kvůli smogu je nyní zdarma městská autobusová doprava v Přerově. Bez placení tam mohou lidé jezdit od pátku minulého týdne, o den dříve byla v Olomouckém kraji vyhlášena smogová situace. O zavedení hromadné dopravy zdarma uvažuje plzeňský magistrát či vedení Středočeského kraje. To ale čeká na postoj Prahy.

