Večírky u muzea i více semaforů. Tak má vypadat „polidštění“ magistrály

Praha - Na konci června Pražané zjistí, jak se zlepší magistrála i její okolí. Počítá se s mejdany, lavičkami, více přechody a možná i novou denní autobusovou linkou.

Magistrála u Národního divadla. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Sto tisíc obyvatel metropole projede denně magistrálu. Zhruba stejné množství lidí ji přechází. Právě druhým zmíněným chce město ulevit, a tak přemýšlí o jejím takzvaném polidštění. Vedení magistrátu se inspirovalo v Kodani.

Z magistrály má být plnohodnotná městská třída, ne dálnice uprostřed Prahy. Pokud vše půjde podle plánu, k proměně dojde ještě letos. Na konci června představí městu plán na zklidnění dopravní tepny významný dánský urbanista Jan Gehl.

Mejdany vedle muzea

Podle náměstkyně pro územní rozvoj Petry Kolínské (Zelení) se začne s jejím okolím, a to konkrétně u hlavního nádraží, historické budovy Národního muzea a bývalého Federálního shromáždění. Na plácku u poslední zmíněné stavby by se v létě mohly pořádat různé večírky. Příchozí by, na rozdíl od jiných míst v centru Prahy, nerušili okolní usedlíky, protože by byli odříznuti od zástavby. Na místě se počítá i s lavičkami, zelení v květináčích a vyčištěním prostoru. „Mohla by tam vzniknout i zelená stěna, která odchytí prach a hluk z rušné komunikace," řekla Kolínská.

„Proměnit k lepšímu by se mohly i vedlejší Čelakovského sady," dodává starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. K úpravě současného parku by mělo dojít po skončení rekonstrukce historické budovy muzea, přibližně v létě roku 2020. Nově tam najdou útočiště matky s dětmi.

Přidá se i denní autobusová linka?

Město hodlá v rámci zklidnění komunikace znásobit i řidiči odmítané přechody pro chodce a semafory. Nejdříve jen na zkoušku na několik měsíců. Zatím není jasné, zda se magistrála zúží na méně jízdních pruhů, popřípadě, zda místo před muzeem povede za ním či se komunikace zahloubí pod zem. O tom se rozhodne v létě.

Náměstkyně primátorky včera představila ještě jeden návrh, a to zavedení nové denní autobusové linky. Zatím přes magistrálu jezdí pouze noční spoje, a to díky menšímu provozu. Přestože Kolínská uvedla, že by vozidla MHD mohla po dopravní tepně jezdit do konce letošního roku, skutečnost nejspíš nebude tak růžová.

O nápadu se sice už dříve mluvilo, ale v současnosti není takový krok příliš pravděpodobný. „Potýkáme se s nedostatkem autobusů i řidičů. Navíc má teď město v autobusové dopravě jiné priority," sdělil Filip Drápal, mluvčí organizátora hromadné dopravy Ropid. Praha se nyní soustředí na posílení spojů do okrajových částí metropole, následně pak na zavedení autobusů do tunelového komplexu Blanka.