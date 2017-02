Ve středu začnou v Praze opravy Letenského kolotoče

Praha /FOTOGALERIE/ - Ve středu začnou v Praze opravy Letenského kolotoče z konce 19. století. Je to nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V neděli to sdělil mluvčí Národního technického muzea (NTM) Adam Dušek. V provozu byl kolotoč až do roku 2006, znovu se po opravách roztočí zřejmě ještě letos v létě. Rekonstrukce pavilonu, točny i samotných koníků a autíček bude stát dohromady 7,5 milionu korun.

Fotogalerie 8 fotografií Letenský kolotoč.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Kolotoč byl postaven v roce 1892, nebo 1893, a to původně na Vinohradech. Až v roce 1894 byl přepraven na Letnou. Roku 1991 se stal chráněnou technickou památkou a o 13 let později jej získalo do své správy muzeum. Podle Duška byl kolotoč tehdy již v kritickém stavu a posledních více než deset let je mimo provoz. Čtěte také: Letenský kolotoč roztočí Pražané už na jaře příštího roku Pokud vše půjde podle plánu, skončí opravy letos v srpnu Ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr již na konci loňského roku řekl, že kolotoč je již připraven na zahájení rekonstrukce. Oprava dřevěného pavilonu a točny s elektromotorem bude stát čtyři miliony korun. Restaurování vnitřního mobiliáře, autíček a koní, které se teprve chystá, vyjde na 3,5 milionu. Pokud vše půjde podle plánu, skončí opravy podle Ksandra letos v srpnu. Kolotoč pak bude přístupný jen o víkendech a svátcích, aby se lépe uchránil pro příští generace.

Autor: ČTK