Ve Stodůlkách celníci zabavili 11 automatů

Praha - Policisté musí postupovat přiměřeně: dbát aby stíhaným nezpůsobili újmu nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. Vývoj událostí byl odlišný, následky ale podobné. Dvě policejní honičky za ujíždějícími motorkáři, které se v Praze přednedávnem rozpoutaly v rozpětí necelého týdne, skončily bouračkami s vážnými zraněními. První z uprchlíků najel bez brzdění do policejního vozu, který se mu postavil do cesty v Těšnovském tunelu, druhý ujížděl s blikajícími a houkajícími pronásledovateli za zády desítky minut a desítky kilometrů. Jeho úprk v hustém dešti zastavila bouračka až poté, co nezvládl řízení, když na Příbramsku sjel z dálnice D4.