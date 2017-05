Včel je v metropoli dost, nový úl přírodu nespasí

Praha - Miloš Vondruška včelaří od malička. Jeho úly můžete vidět na Břevnově nebo na činžovním domě v Holešovicích. Včely se tu mají lépe než na vesnici.

Včelařství. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Problém s nedostatkem včel podle Miloše Vondrušky hlavní město zatím řešit nemusí. Naopak. Kdo má problém, jsou čmeláci, a to hlavně na vesnicích. Ty jsou pesticidy zanesenější než město. I přes všechny výfuky z aut se tak pražský med může paradoxně pyšnit vysokou kvalitou. Tu potvrzuje i na soutěžích. S Milošem Vondruškou jsme se bavili nejen o kvalitách pražského medu a jeho historii, ale i chovu včel na střeše činžáku.

Pražští včelaři údajně produkují velmi kvalitní med. Čím to je?

To je pravda. Ač se to nezdá, tak v Praze mají včely daleko lepší snůškové podmínky než na vesnici. Například na Praze 7 je Stromovka. Armáda zahradníků se stará o to, aby tam stále něco kvetlo. Jsou tam lípy, jívy, kaštany a další stromy. Na vesnicích je to bohužel opačně. Vymizely meze, kde by se mohli schovat čmeláci. Jsou zde pouze velké lány, většinou řepky. Když dokvete, je konec. Město je pro opylovatele v tuto chvíli lepší než vesnice.

A nevadí jim naopak výfuky z aut a další městské znečištění?

Na vesnici je toho paradoxně víc. Řepka a další plodiny se v současnosti pěstují pod trvalou insekticidní clonou. Hmyz zde schytá více pesticidů a dalších nešvarů. Loni vyšla na VŠCHT práce a pražské medy, co se týče obsahu těžkých kovů, na tom byly velmi dobře. Včely jsou dokonce i na letišti. Pravidelně se zde dělají rozbory, které kupodivu dopadají dobře.

To je překvapivá informace.

Nechci město nijak vychvalovat. Je ovšem opravdu zajímavé, že pražský med je čistší než med z vesnice.

Jak je to s chutí pražského medu?

Včely dělají med z nektaru, ten mu dává chuť. Včelař se může rozhodnout pro jednodruhové medy. Když dokvete lípa, vytočí a má lipový med. Když dokvetou akáty, má akátový med. Chuť z mnoha květin je taková pestrá.

V Praze se dnes včelaří ve velkém, i na střechách paneláků. Můžeme sledovat určitý boom?

Boom nastal už před 200 lety, když Marie Terezie vydala své patenty. Chtěla oživit zemědělství a zjistila, že včely jsou potřebné. U každé fary a školy musel být úl z výchovných důvodů. Sedláci museli také chovat včely. Bylo přesně určeno, kolik jich podle velikosti pole museli mít. Zavedla také včelařské vzdělávání. Jedna velká škola byla ve Vídni a dvě v Česku. Nejznámější postavou včelařství této doby byl Josef Antonín Janiš.

To je dlouhá historie včelaření.

Od té doby byly včely u škol, ne někde v hlubokém lese. Země bývalého Rakouska-Uherska jsou také nejpřevčelenější v Evropě. Ve Francii mají asi jedno včelstvo na sto kilometrů čtverečních, u nás je to sedm. Další věcí je struktura. Ve Francii jsou většinou velkovčelaři, mají i 60 včelstev. V České republice má průměrný včelař osm včelstev. Pořád je to bráno spíše jako hobby.

Roste i dnes počet včelařů v Praze?

Teď se tomu dělá reklama. Včelařů ale nenarůstá nijak skokově, čísla jsou podobná. Včelařit však začínají mladší lidé, a tak je včelaření více vidět. Tito lidé o tom mluví na Facebooku, píší blogy. Já včelařím od narození. Táta byl včelař. Dřív si šli včelaři sednout a popovídat do hospody a nebyli tolik na očích.

Včelaření jste tedy zdědil po otci?

Otec měl včely na chalupě v Řevnicích. Přišla tam varroáza. Tehdy se to bralo šmahem. Včely se zlikvidovaly a táta vzal úly, které zůstaly, do Prahy. Včelařů ve městě byla spousta. Určitě to nezačalo teď. Boom dnes nastává třeba v New Yorku. Včelaření zde totiž bylo zakázáno. Včely se zde různě schovávaly, fungovalo zde guerillové včelaření. V roce 2010 zákaz padl. U nás se ale podmínky nemění.

Kde všude se vůbec dají včely ve městě chovat?

Vy sám je máte na střeše činžovního domu. Dají se chovat kdekoliv. Dívám se po Praze a je tu i plno divoce žijících včel. Člověk musí vědět, na co koukat. Ve Stromovce žijí včely v dutinách stromů. Na Ortenově náměstí je v jednom ze stromů také dutina, odkud létají včely. Lidé tu chodí a nikdo si jich nevšimne.

Co vás vedlo k tomu, dát si včely na činžák?

Přiženil jsem se tam.

Říkal jste, že včel je tu více než na Západě. Je to ale i tak dost?

Nedostatek včel totiž může vést k potravinové katastrofě. Myslím si, že jich je až dost. Česká republika je převčelená. Na světě není pouze včela medonosná. Jsou tu také čmeláci, včela samotářka, motýli. Opylovačů je moc a bohužel jim včela potravně konkuruje. Různé dotace na včelu medonosnou a medializace ve smyslu, že je málo včelařů, jsou až kontraproduktivní. Peníze by měly jít úplně jinam.

Kam?

Do krajiny. Pastva z krajiny mizí a naprosto zbytečně se kácí. Peníze by se měly dát do alejí. Někdo by měl rozumně přemýšlet o tom, co se zasadí. Když v místě odkvetou kaštany a vznikne proláklina, bylo by dobré sem nasadit akáty. Včela medonosná se s nedostatkem květů vždycky nějak popere. V úlu má zásoby. Pokud dojdou, včelař to zjistí a dodá jí glycidové zásoby.

Kde je tedy největší problém?

Občas můžete vidět pod stromy stovky mrtvých čmeláků. Ti zmírají hlady. Všechno je tak trochu špatně nastavené. Pastva by měla být pro všechny opylovače. Ač jsem sám včelař, musím říct, že nový úl přírodu nespasí. Důležité je zajistit pastvu i ostatním.

Sám ale děláte i kurzy pro začínající včelaře.

To dělám. Určitě nechci situaci nijak dramatizovat. V Praze si na střechu můžete dát klidně dva, tři úly. To není zásadní problém. Pořádám i letní školy.

Jaké zásady by tedy měl znát začínající včelař či včelařka?

Měli by si nastudovat biologii a doporučuji kurz, aby si včely osahali. Měli by se také začít bavit se včelaři, protože včelaři jsou jako právníci. Na jednu otázku dostanete pět protichůdných odpovědí. Neexistuje jednoduchý návod. Mám včely v Holešovicích, na Břevnově a na chatě. Všude se chovají jinak. Na chalupě je od Berounky vlhko, takže plesniví plástve. To se mi v Praze nikdy nestalo.

Možná by bylo lepší se zeptat, co všechno včelaření obnáší?

O včely se musíte starat způsobem, jakým si rozhodnete. Někdo jede na maximální výnosy z medu. Jiný má včely jako mazlíčky. Přes léto je včely nutné každých zhruba deset dní kontrolovat.

Co vás osobně na včelaření nejvíce baví?

Baví mě, že vidím stále něco nového. Rodí se nové včely, vychováte si matku. Máte styk s celou přírodou. Není to jen včela, která vylétne a zalétne do úlu. Člověk se jinak dívá kolem sebe. Třeba vidím, že kvetou jívy, a hned si říkám, že je to dobré, že budou glycidové zásoby, nebo první pyl pro včely. Pak rozkvete třešeň a vím, že je musím opět zkontrolovat. Koukám se i po ostatních opylovačích. Letos jsem si pořídil i čmeláky a mapuji včely samotářky. Člověk se na svět dívá komplexně hmyzíma očima. Studuji symbiózu mezi flórou a hmyzem.