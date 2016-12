Vánoční radost pomohl přinést i dort snědený už v březnu

Praha - Výtěžek policejního plesu potěší i děti, který o této akci neměly ani ponětí. Ba dokonce nejspíš netuší, co taková ples vlastně je.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Vyplývá to ze slov policistky Evy Kropáčové, podle jejíchž slov kolegové z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov začali na Vánoce myslet už 19. března. Právě tehdy zahájili sbírku na podporu Dětského centra pro děti do tří let při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. "První ročník sbírky," upřesnila Kropáčová, že se němá jednat o ojedinělou aktivitu.

"Zahájení sbírky proběhlo na 2. ročníku policejního plesu v Sojovicích dražbou dortu," konstatovala s tím, že díky velkému zájmu o dražbu se cenu za dort s policejní tématikou podařilo vyhnat od vyvolávací ceny 50 korun až na 3500 Kč. "Během celého roku policisté nadále přispívali - a celková vybraná částka se nakonec vyšplhala na 11 tisíc," uvedla Kropáčová.

Podle dohody s pracovníky dětského centra se v návaznosti na finanční sbírku uskutečnila i veřejná sbírka věcí. Zapojili se jak policisté, tak řada občanů z Prahy-východ; zejména z oblasti Úval a Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. A výsledek překvapil: podařilo se shromáždit opravdu nečekané množství dětského oblečení, hraček a kojeneckých potřeb. "Policisté darovali dokonce dětská kola a tříkolky. Velkým překvapením pro nás byl dar od maminky z Brandýsa, která centru darovala tři krásné dětské kočárky," připomněla Kropáčová.

Konstatovala také, že když vedoucí brandýského obvodního oddělení Petr Obdržálek přijel těsně před Vánoci do Mladé Boleslavi předat primářce Heleně Tomanové darovací šek, slova díků od zaměstnanců centra potěšila - tím největším poděkováním se ovšem staly úsměvy šťastných dětí při rozbalování dárků. "Věřte, že jsme z centra odcházeli s dobrým pocitem, že jsme pro děti mohli udělat něco dobrého - ale i se slzami v očích," svěřila se Kropáčová. Plány tak jsou jasné: již na začátku příštího roku začne další sbírka. Opět na pomoc Dětskému centru v Mladé Boleslavi.