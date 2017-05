Valachová zruší program investic do sportu, připraví nový

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) pozastavila poskytování dotací pro sportovní organizace a svazy. Investiční program, kterého se týká aktuální kriminální kauza kolem fotbalové asociace, zruší a připraví program nový. Uvedla to na úterní tiskové konferenci. Zároveň zdůraznila, že sportovním svazům včetně fotbalové asociace letos ministerstvo na základě jeho vlastních kontrol a zpřísnění podmínek zatím nevyplatilo "ani korunu".

„Rozhodla jsem s okamžitou platností, že celý proces hodnocení bude opakován, a to z procesní opatrnosti. Budeme postupovat co nejrychleji," slíbila Valachová. Nový investiční program se podle ní bude týkat jedné miliardy korun vyplácené v letech 2017 - 2018.

Opatření se nedotkne miliardy korun určené pro sportování dětí a mládeže - tyto peníze ministerstvo uvolní v následujících týdnech. Programy pro zdravotně postižené sportovce a pro sportování veřejnosti by měly projít jen rámcovou kontrolou.

Ministryně se snažila spolupracovat s policií

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se nezříká své politické odpovědnosti za kauzu sportovních dotací. Chce vyčkat, zda ji bude schopna obhájit. Řekla to dnes na tiskové konferenci. Reagovala tak na výzvy některých politiků, aby odstoupila z funkce. „Rozhodně chci ubezpečit veřejnost, že se nedržím funkce jako klíště, neutíkám před odpovědností," uvedla. Dodala, že se nyní bude snažit zajistit další financování českého sportu.

Připomněla přitom zároveň, že se snažila spolupracovat s policií a na ministerském odboru sportu ještě před zveřejněním případu nařídila různá opatření a kontroly. „Pro mě je ta situace profesně samozřejmě velmi nepříjemná," řekla Valachová.

Ve středu se koná mimořádná schůze

Přiznala, že se jí situace dotkla i lidsky, protože měla blízko k náměstkyni Simoně Kratochvílové, která byla v případu zneužití sportovních dotací obviněna. "Byl to člověk, který opravdu se mnou spolupracoval pracovně tři roky, to znamená opravdu to byl člověk, kterého jsem znala déle," poznamenala.

Poslanci opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie chtějí o dotační aféře mluvit na středeční mimořádné schůzi Sněmovny k nahrávkám, na nichž figuruje předseda ANO a ministr financí Andrej Babiš. „V souvislosti se skandálem kolem rozdělování dotací na ministerstvu školství požadujeme okamžitou demisi ministryně školství Kateřiny Valachové," stojí v dnešním usnesení předsednictva hnutí. Pro její rezignaci se dnes vyslovil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.