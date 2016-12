Valachová bude chtít v roce 2018 pro sport 7,5 miliardy korun

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) bude pro rok 2018 chtít ze státního rozpočtu pro sport 7,5 miliardy korun. Proti příštímu roku by to znamenalo zvýšení o čtvrtinu, Valachová to dnes řekla u příležitosti otevření nových prostor sekce sportu a mládeže ministerstva školství na Senovážném náměstí. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) záměr na zvýšení peněz pro sport podpořil.

dnes 14:24 SDÍLEJ:

Fotogalerie 9 fotografií Slavnostní otevření nových samostatných prostor sekce sportu a mládeže MŠMT za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové a premiéra Bohuslava Sobotky proběhlo 22. prosince v Praze. Foto: Deník/Martin Divíšek

Zatímco letos činily výdaje státu, obcí a krajů na sport 3,7 miliardy korun, v příštím roce by podle schváleného státního rozpočtu měly vzrůst na šest miliard. "Konečně jsme se odpíchli ode dna," řekla Valachová. Zvýšení pro příští rok ale nevidí jako dostatečné. "Rozhodně bychom pro rok 2018 chtěli vyjednávat v rozpočtu mnohem větší částku. Myslím si, že 7,5 miliardy je minimum," uvedla ministryně. Sobotka řekl, že chce požadavek Valachové ve vládě podpořit. "Je důležité udržet vzestupnou trajektorii. A myslím si, že 7,5 miliardy už jsou peníze, které budou vidět," řekl. Zopakoval také, že vláda chce pokračovat v programech, které podporují sportování dětí a mládeže. Čtěte také: Pamlsková vyhláška platí, ale pokuty zatím padat nebudou

Autor: ČTK