V zoo se narodilo hříbě. Poletí, až vyroste, do své domoviny?

Praha – Radostnou událost ohlásila ve středu pražská zoo. Narodilo se hříbě. A ne ledajaké. Hříbě honě Převalského! „Jeho matkou je klisna Jessica. Jedná se o celkově 232. narozené hříbě koně Převalského v pražském chovu," uvedla za zoo Jana Myslivečková. S dodatkem, že matku i jejího potomka mohou návštěvníci už nyní vidět ve výběhu. Letos jde o již druhý přírůstek do stáda.

Hříbě koně Převalského narozené v pražské zoo je již druhým letošním přírůstkem do stáda. Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

Kůň Převalského zmizel z volné přírody v roce 1969. Tehdy, bezmála před půlstoletím, byl v červnu spatřen naposledy v altajské Gobi. Pak už zůstala jen stáda chovaná v zoologických zahradách…

Na tom, že se věci začaly měnit, má velkou zásluhu právě pražská zoo, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu převaláků.

Velmi aktivně se zasazuje o návrat těchto krásných a majestátných koní do jejich přirozeného prostředí – přičemž první transporty, prováděné ve spolupráci se zahraničními organizacemi, jsou datovány již do 90. let minulého století. Sama Zoo Praha organizuje ve spolupráci s armádními letci transporty koní do Mongolska od roku 2011. Do Gobi B již přepravila 27 koní. Další odlet letounu Casa do Mongolska je plánován na červen.