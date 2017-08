V úterý 12. září do Prahy přiletí německý prezident Steinmeier

Praha - Do Prahy v úterý 12. září přiletí německý prezident Frank-Walter Steinmeier. O návštěvě dnes na setkání s českými velvyslanci na Pražském hradě bez bližších podrobností informoval prezident Miloš Zeman. Očekává také, že do Česka přijede maďarský prezident János Áder.

Frank-Walter Steinmeier.Foto: ČTK

Prezident při projevu před velvyslanci uvedl, že se snaží, aby Česká republika měla dobré vztahy se svými sousedy. „V úterý přiletí do České republiky německý prezident Frank-Walter Steinmeier, čekám na jednak setkání prezidentů visegrádské čtyřky, jednak na návštěvu prezidenta Ádera v České republice," řekl Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček později doplnil, že návštěva Steinmeiera by se měla konat 12. září. „Oficiální oznámení s podrobnostmi zveřejníme v pátek ráno. Mohu sdělit, že se návštěva plánuje na úterý 12. září," sdělil

Zeman ocenil vysokou úroveň spolupráce

Německý protějšek pozval Zeman k návštěvě Hradu letos v únoru poté, co byl Steinmeier zvolen prezidentem. V blahopřejném dopise tehdy ocenil jeho přínos k česko-německým vztahům. Vzpomněl také na společné setkání ze září 2014.

Zeman v dopise dodal, že si letos Česká republika a Německo připomínají 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace. Steinmeierova návštěva by podle něj přispěla k důstojnému připomenutí těchto dvou významných výročí. Zároveň ocenil vysokou úroveň spolupráce v ekonomické i politické oblasti i mezi příhraničními regiony. Před rokem v srpnu Česko navštívila německá kancléřka Angela Merkelová, která se tehdy setkala se Zemanem i premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).