V týmu Horáčkových poradců jsou Vášáryová či Drábová

Praha - Textaři Michalu Horáčkovi budou v prezidentské kampani a v případě volebního úspěchu i na Pražském hradě radit například slovenská politička a bývalá herečka Magda Vášáryová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, právník Karel Eliáš, cyklista Leopold König či bývalý hokejový reprezentant Robert Reichel. V kampani budou pracovat bez nároku na honorář, oznámil dnes Horáček.

Horáček, který oznámil svůj úmysl usilovat o prezidentský post loni v listopadu, ve čtvrtek svůj sbor poradců označil za významnou součást kandidatury. „Sdílejí moji vizi a budou mi pomáhat v jejím uskutečňování," řekl na adresu svého týmu Horáček. Poradci podle něj nemají mezi sebou žádnou hierarchii, nepobírají honorář a nezastupují žádné instituce.

Vášáryová řekla, že Horáčka zná už delší dobu. „Velmi mi pomohl, když jsem 11 roků vedla projekt podpory českých paralympioniků," uvedla. Někdejší kandidátka na slovenskou prezidentku a velvyslankyně SR v Polsku bude Horáčkovi radit v záležitostech střední Evropy, visegrádské čtyřky, Evropské unie a NATO. „Pro mě jako Slovenku je velmi důležité, jak bude vypadat Česká republika v budoucnosti," uvedla na tiskové konferenci.

Drábová je zastupitelkou

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček uvedl, že za Horáčka zatím hovoří jen poradci. „Pan Horáček zásadně neříká žádné názory," napsal v textové zprávě. Vášáryová je podle Ovčáčka u veřejnosti známá jako fanatická zastánkyně přijímání migrantů. Drábová je zase spojnicí na hnutí Starostové a nezávislí (STAN), jehož předseda Petr Gazdík pomáhal na Staroměstském náměstí loni 28. října zahájit Horáčkovi kampaň, dodal Ovčáček. Zeman oznámí, zda bude znovu kandidovat, v polovině března.

Drábová kandidovala v krajských volbách za STAN ve středních Čechách, nyní je zastupitelkou i předsedkyní SÚJB. Gazdík ČTK sdělil, že STAN, jeho členové a sympatizanti jsou připraveni poradit či pomoci každému důvěryhodnému kandidátovi. „S Danou Drábovou jsme o tom mluvili a já si vzhledem k její nezpochybnitelné odbornosti vážím její snahy o odbornou pomoc všem, kdo ji požádají," uvedl. STAN podle něj zatím nemá svého kandidáta.

Každý si nese nějakou politickou preferenci

Hlavní autor nového občanského zákoníku Eliáš dostal nabídku ke vstupu do týmu asi před třemi týdny. "Prostudoval jsem si všechno, k čemu jsem se mohl dostat. Dospěl jsem k názoru, že pan Horáček je slušný člověk, má velkou motivaci, jeho program se mi líbí, je uměřený, neextremistický, solidní," uvedl.

Elitní český cyklista König v poslední době na facebooku ostře kritizoval vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho nákupu korunových dluhopisů či prezidenta Miloše Zemana za to, že polarizuje společnost. Horáček na dotaz řekl, že takové názory při výběru poradců nezohledňoval. „Každý si nese nějakou politickou preferenci, ale za sebe já to tak nevidím a nechci vidět, jsou to odborníci, v jejichž oborech se chci lépe orientovat," uvedl.

Horáčkovi by měl radit i Ondřej Císař či spisovatel Urban

Do týmu patří také ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková, filozof Miroslav Petříček, ředitelka litoměřického hospice Monika Marková, chirurg Pavel Pafko či podnikatel Michal Bláha.

S oblastí demokracie a sociálních věcí by měl Horáčkovi radit pracovník Akademie věd Ondřej Císař a v tematice kultury spisovatel Miloš Urban. Horáček myslí, že dvě až tři osobnosti by do svého týmu ještě mohl přizvat.

