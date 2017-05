V Senátu se chystá žaloba na prezidenta Zemana. Jde ale o krajní možnost

Skupina senátorů chystá text ústavní žaloby proti prezidentovi Miloši Zemanovi kvůli tomu, že dosud neodvolal z funkce ministra financí Andreje Babiše (ANO). Měl by být připraven tento týden, řekl dnes ČTK místopředseda Senátu za klub Starostů Jiří Šesták. Případné další kroky budou podle něho záviset na vývoji situaci, žaloba je podle něho krajní řešení.

S odborníky na ústavní právo se dnes sejde ke konzultacím také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Novinářům řekl, že chce mít pro případ, že prezident nebude akceptovat odvolání Babiše, připravenou kompetenční žalobu. "Doufám, že potřeba nebude, že prezident bude respektovat ústavu, ale pro případ, že by k tomu nedošlo, tak chci mít tu kompetenční žalobu připravenou," uvedl.

"Pan prezident přijede z Číny, může hned rozhodnout a bude to bezpředmětné," podotkl k přípravám v Senátu místopředseda horní komory Šesták. Poukázal ale také na nynější jednání v koalici o možném Babišově nástupci nebo nástupkyni. "Do toho vstupovat ústavní žalobou by nebylo správné," uvedl Šesták.

Hnutí ANO navrhlo do ministerské funkce za svého předsedu náměstkyni Alenu Schillerovou. Premiér ale dnes její nominaci odmítl. Schillerová podle něho nese spoluodpovědnost za pomalý a neochotný přístup ministerstva ke kontrolám firem, které vydávaly jednokorunové dluhopisy. Patří mezi ně i někdejší Babišova skupina Agrofert.

Nákup těchto obligací ministrem financí patří k důvodům, kvůli kterým Sobotka Babišovo odvolání navrhl. Sobotka chce od ANO jiné jméno. Vyloučil i ministra životního prostředí Richarda Brabce kvůli jeho vazbám na Agrofert.

"Ústavní žaloba je krajní možnost," zdůraznil Šesták. Pokud by se však záležitosti kolem vlády nepohnuly, příští týden by začal sběr podpisů pod text.

Návrh ústavní žaloby může předložit podle jednacího řádu nejméně jedna třetina senátorů. Text musí obsahovat přesné vylíčení jednání, kterým se prezident podle navrhovatelů dopustil velezrady nebo hrubého porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, i důkazy. Návrh žaloby se dává organizačnímu výboru, který ji může předkladatelům vrátit k dopracování. Organizační výbor také vydává k návrhu žaloby stanovisko pro plénum.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely potvrdit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy aspoň 120 členů dolní komory.