V případě potřeby mohou zdravotníky chránit balistické vesty

Praha - Teroristický útok Praze nehrozí, vytrvale uklidňují veřejnost policisté i tajné služby. Záchranáři však už předloni věděli své: štěstí přeje připraveným. A týmy, které zachraňují životy, by případným vývojem událostí neměly zůstat zaskočeny.

Záchranná služba Praha. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Na téma útoku extrémistů zabíjejících nevinné oběti uspořádala pražská záchranná služba cvičení – a jedním z poznatků bylo, že zdravotník, který sám zemře, už nikomu nepomůže. Začala také pořizovat vybavení, jaké v pražských ulicích běžně nevídáme. Včetně „neprůstřelných vest". Přesněji: balistické ochrany nezaměřené primárně proti kulkám, ale spíš chránící před střepinami – a také před útokem bodnou zbraní.

Takové vybavení je skutečně v pohotovosti, potvrdil Deníku Dominik Horn z centrály záchranné služby. S tím, že záchranná služba také aktualizuje traumaplány stanovující postupy v mimořádných situacích. „Třeba pro případ události na letišti nebo aktivního střelce," uvedl Horn.

Záchranářům pomáhají protiprožezové rukavice

Z nové výbavy se zřejmě nejčastěji uplatní speciální rukavice. Kdysi se hovořilo o kevlarových, které by na místě případné exploze umožnily pracovat navzdory množství střepin. Ty sice záchranáři k dispozici nemají, ale protiprořezové rukavice jim skutečně slouží. Podle Hornových slov se hodí nejen pro mimořádné události, ale pomohou v jakékoli situaci, kdy se je třeba chránit před řezným poraněním. „Třeba při vyprošťování," konstatoval Horn.

Ne vše se řekne

V minulosti pražští záchranáři zvažovali i nákupy výbavy pro zástavu masivního krvácení nebo pro transport pacientů ve špatně přístupném terénu (typické spíše pro armádní zdravotníky na frontě než pro záchranáře). Zda takové pomůcky opravdu mají, Horn Deníku neřekl.

„Kdybychom říkali, jak jsme připraveni, dali bychom návod, jak tahle opatření zneužít," konstatoval, že některé informace nejsou veřejné. Nekomentoval ani, jak by se v případě potřeby záchranáři dostali k balistickým vestám.

Záchranáři zasahují ve chvíli, kdy nehrozí vážná rizika

Co kdyby v tom někdo hledal nápovědu, jak si takovou věc snadno opatřit! Nicméně – kdyby se kterákoli posádka vyjíždějící do terénu dostala do obtížné situace, mohla by je mít na sobě během chvilky.

Nepředpokládá se však, že by se to stávalo často. Záchranáři zasahují ve chvíli, kdy nehrozí vážná rizika. „Třeba střelce primárně řeší policie – a my zůstáváme v zóně, kterou nám určí," vysvětlil Horn. Obecně konstatoval, že pro případ nepředvídaných událostí je třeba zajistit, aby záchranáři zůstali v bezpečí – a tomu slouží jak vybavení, tak režimová opatření.