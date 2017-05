V Praze začíná bezpečnostní konference. Řešit bude ruské ovlivňování voleb

Na pětidenní konferenci v české metropoli se setkají bezpečnostní specialisté z 27 zemí včetně Velké Británie a Spojených států.

Generál Petr Pavel na konferenci StratcomFoto: ČTK/Šulová Kateřina

České ministerstvo vnitra bude hostit pětidenní summit Stratcomu - strategické komunikační organizace NATO - ve snaze přesvědčit vlády a Evropskou unii o posílení volebních procesů v souvislosti s rostoucím znepokojením nad možným narušováním voleb ze strany ruské vlády.

Tato událost přichází poté, co prezident Donald Trump minulý týden odvolal ředitele FBI Jamese Comeye, který dohlížel na vyšetřování údajných vazeb mezi Ruskem a Trumpovou prezidentskou kampaní v roce 2016.

Volby se blíží v několika evropských zemích- v Británii, v Německu a v České republice. Objevují se obavy ohledně možnosti narušení voleb ze strany Ruska. "Západní země to berou vážněji, protože mohou vidět, že se to týká také jich, a ne jenom Ukrajiny a pobaltských států," řekl Jakub Janda z think tanku Evropské hodnoty, který konferenci spoluorganizuje spolu s dalšími subjekty včetně Britského velvyslanectví. "Vzhledem k tomu, že se jedná především o otázku zahraniční politiky, stala se tématem vnitřní bezpečnosti," dodal Janda.

Česká republika se stala prvním členským státem EU, který se tématem výslovně zabývá. V lednu český stát zřídil Centrum pro terorismus a hybridní hrozby zaměřené na ochranu integrity svých voleb před hybridními útoky.

Organizátoři konference požadují další opatření, včetně legislativních kroků v západních zemích, jejichž demokratické systémy a svrchovanost by mohly být ohroženy vnějším zasahováním.

"Je zřejmé, že demokracie musí vytvořit národní politiku pro boj proti nepřátelským operacím dezinformací, které probíhají neustále, a to nejen během volebního období," uvádí zpráva, kterou se bude zabývat 160 vládních odborníků, kteří se sejdou za zavřenými dveřmi.

Zpráva tvrdí, že se Moskva snažila ovlivnit hlasování před loňským referendem o Brexitu ve Velké Británii, americké prezidentské volby a zasahovala i v nedávných francouzských prezidentských volbách. "Demokracie musí začít se svými volebními procesy zacházet jako se součástí kritické národní infrastruktury," prohlašuje také zpráva, která požaduje "přizpůsobení národní obranné politiky", aby volby byly svobodné a spravedlivé.

Zpráva naznačuje, že kandidáti mohou přenastavit své e-mailové adresy proti hackerům. Vyzývá také státní orgány, aby uzavřely potenciální právní mezery, které umožňují zahraniční financování kandidátů prostřednictvím místních zástupců.