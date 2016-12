V Praze se zdarma cvičí až do soboty

Praha - Týden sportu zdarma se pomalu překlopil do své druhé poloviny. Ještě do soboty je možné vyzkoušet si na různých místech řadu sportovních odvětví, a to zdarma nebo za drobný poplatek.

dnes 10:41 SDÍLEJ:

cvičení zdarmaFoto: Deník/Dimír Šťastný

Zájemci se mohou pustit například do pole dance ve Spinning areně v Praze 2, vždy od 10 do 12 hodin. Speciální trénink i s teoretickou průpravou si připravil 1. plavecký klub otužilců Praha. Třeba zítra 30. prosince proběhne otužilecká lekce od 14 hodin v Praze 4. Kromě toho je možné ještě vyrazit do posilovny, na squash, spinning, do aquaparku nebo na beachvolejbal.

Autor: Redakce