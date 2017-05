Na 7 tisíc lidí prošlo Prahou v pochodu za legalizaci konopí

Praha - Centrem Prahy v sobotu prošel pochod za legalizaci marihuany. Podle organizátorů se ho účastnilo přes 7 tisíc lidí. Demonstranti vyrazili z Karlova náměstí zhruba hodinu po poledni, do svého cíle na ostrově Štvanice dorazili krátce před 15.00 hodinou. Na ostrově na účastníky čeká kulturní program, workshopy i stánky s občerstvením.

Demonstrace nazvaná Million Marihuana March se koná v metropoli podvacáté. Z několika alegorických vozů zněla hlasitá hudba. Lidé cestou tančili a povzbuzovali dýdžeje a kapelu, kteří na jednom z vozů jeli. Někteří lidé nesli transparenty, například s nápisem „Konopné rostliny do každé rodiny" nebo „Nehaš, co tě nepálí". Další na sobě měli kostýmy.

Léčebné konopí v lékárnách není dostupné

Cílem letošní demonstrace je jako každým rokem podle organizátorů upozornit na přetrvávající zákaz marihuany a apelovat na politiky, aby legislativu upravili. Chtějí, aby bylo možné marihuanu legálně pro vlastní potřebu pěstovat a užívat.

Organizátoři upozorňují také na to, že ačkoli je v Česku legální konopí užívat pro léčebné účely, není momentálně dostupné v lékárnách kvůli sporům mezi dodavatelem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ústav v současnosti hledá nového dodavatele. Mimo léčebného konopí ale marihuana zůstává mimo zákon. Za pěstování nebo přechovávání ve větším než malém množství hrozí postih.

Užívání konopí není bez rizika

Podle výroční zprávy o užívání drog v Česku za rok 2015 konopné látky někdy vyzkoušelo 30 procent lidí ve věku od 15 do 64 let. Za poslední rok je užila asi desetina dospělých a v posledním měsíci asi tři procenta. U mladých do 34 let je podíl dvojnásobný. Za posledních 12 měsíců si z nich drogu dala skoro pětina a v posledních 30 dnech sedm procent.

Mladí Češi a Češky patří v Evropě k rekordmanům v užívání, ve srovnání s evropskými vrstevníky také víc podceňují rizika. V posledních letech se situace mírně zlepšuje. Nadměrné užívání konopí může vést ke ztrátě kontroly a soustředění, nespavosti, poklesu výkonu i depresím.

Léčbu marihuanou povolil zákon od dubna 2013, a to na zmírnění obtíží u dospělých s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS.