V Praze je stále zhoršená kvalita ovzduší, platí signál regulace

Praha - V Praze jsou stále zhoršené rozptylové podmínky, kvalita ovzduší byla ráno špatná ve většině částí hlavní města. Nadále platí signál regulace, stejně jako ve Středočeském a Olomouckém kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Město znovu apeluje na řidiče, aby pokud možno nevyjížděli a využili městskou hromadnou dopravu.

Smog nad Prahou.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Kolem 08.30 byla situace špatná na 12 ze 14 sledovaných míst. V metropoli byly nejhorší hodinové koncentrace polétavého prachu zaznamenány v Legerově ulici, na náměstí Republiky, ve Vršovicích, v Libuši nebo v okolí Průmyslové ulice v Praze 10. Uspokojivá je podle meteorologů situace pouze ve Vysočanech a vyhovující na Břevnově.

Magistrát doporučuje, aby Pražané a návštěvníci metropole omezili pobyt venku, zejména se toto doporučení týká lidí s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním a starších lidí.

Průmyslové podniky musejí upravovat svou výrobu

„Pobyt venku není v této situaci vhodný ani pro malé děti. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli zdržet i dospělí bez zdravotních potíží," uvedl magistrát na svém webu.

Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo. Informovány byly také průmyslové podniky, které při vyhlášení signálu regulace musejí upravovat svou výrobu. Smogová situace stále platí v osmi regionech a části Moravskoslezského kraje. V pondělí ráno byla odvolána ve Zlínském kraji.

