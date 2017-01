V Praze by se mohly letos otevřít dvě nové pobočky knihovny

Praha - V hlavním městě by se mohly letos otevřít dvě nové pobočky Městské knihovny, na Letné a v Malešicích. Nové pobočky se pro příští roky chystají v Nuslích, na Petřinách a Černém Mostě. V úterý to řekla mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková. Nyní knihovna zřizuje 40 poboček.

Knihovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lubomír Stulír

V Malešicích by měla nová pobočka být v opraveném bytovém domě v Počernické ulici. „Prostor stavebně je hotový, jedná se o vybavení. Optimistické předpoklady říkají, že otevřít bychom mohli letos. Půjde o klasickou rodinnou knihovnu s důrazem na nabídku volnočasového prostoru," uvedla mluvčí. Další menší pobočku chce letos knihovna otevřít na Letné, zaměřená bude hlavně na děti.

V současné době vzniká projekt

Na léto by se naopak měly uzavřít pobočky na Lužinách a Vozovna na Žižkově, která byla otevřena v listopadu 2015. Podle Hanzlíkové bylo v objektu nutné reklamovat podlahy.

Další pobočky chce knihovna otevírat i v příštích letech. V Praze 4 chybí velká pobočka už od 60. let. S úpravami objektu bývalé banky by knihovna chtěla začít letos, v současné době vzniká projekt. Stavbou nového kulturního centra, které plánuje Praha 14, je podmíněno otevření pobočky v Hloubětíně.

Čtvrtou je budova vědecké knihovny v Dejvicích

Do dvou let by měla vyrůst nová budova knihovny na Petřinách. Bude stát asi sto milionů korun, půjde o pátou budovu postavenou pro knihovnu. Pro městskou knihovnu dosud vznikla ústřední budova na Mariánském náměstí a pobočky v Korunní a Ruské ulici. Čtvrtou je budova vědecké knihovny v Dejvicích.

Městská knihovna v Praze ve nabízí více než dva miliony knih a dalších dokumentů. V roce 2015 všechny pobočky knihovny odbavily 6,16 milionu výpůjček. Městem zřizovaná instituce hospodařila s rozpočtem 275 milionů korun, navštěvuje ji přes 173 tisíc čtenářů.

