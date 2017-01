V Praze by mohlo vzniknout pět nových tramvajových tratí

Praha - V hlavním městě by mohlo vzniknout pět nových tramvajových tratí. Mezi nimi jsou například trať do Suchdola, trať z Prahy 6 do Bohnic nebo prodloužení kolejí až do Štěrbohol. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje. Zda k výstavbě některé z nich opravdu dojde a na kolik by vyšly, není jasné. V minulosti se mluvilo rovněž o prodloužení trati z Barrandova ke Slivenci. Délka tramvajové sítě v Praze je přes 140 kilometrů.

Tramvaj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zřejmě největší zásah do městské infrastruktury by bylo tramvajové propojení Prahy 6 z oblasti Podbaby do Prahy 8, ve špičce Císařského ostrova by vznikl nový most přes Vltavu pro tramvaje, pěší a cyklisty.

Vybudování trasy by výrazně zkrátilo cestování do Bohnic

Na pravém břehu by trať vedla mezi servisním areálem ZOO a školní zahradou České zemědělské univerzity, kde by vznikla zastávka Podhoří-zoologická zahrada. „Předpokládá se také možnost vazby zastávky a pěších tras na případný nový západní vstup do zoo," píše se v dokumentu.

Nahoru do Bohnic by pak tramvaje jely 980 metrů dlouhým tunelem, který by ústil v Mazurské ulici, kde by byla zastávka před obchodním centrem. Vybudování trasy by výrazně zkrátilo cestování z Bohnic na Vítězné náměstí v Praze 6. Lidé by jeli 13 minut bez přestupu, zatímco nyní jim cesta trvá až 40 minut a musí několikrát přestoupit.

Tramvaje by mohly propojit Bohnice a Kobylisy

Z Prahy 6 by mohla jet tramvaj rovněž do Suchdola. Trať by měřila asi 4,8 kilometru, vznikly by na ní tři tramvajové mosty o celkové délce 85 metrů a končila by v oblasti Výhledů. Z této tratě by odbočovala výše uvedená trasa do Bohnic. Problémem tohoto návrhu je dle dokumentu neuzavřená otázka urbanistického začlenění trasy do území.

Bohnice by mohly tramvaje propojit rovněž s Kobylisy, jezdily by ke stanici metra. Tady by byla nová trasa napojena na současnou tramvajovou síť. V návrhu jsou vypracovány tři varianty. Z nich IPR společně s dalšími městskými organizacemi vybral vedení tratě z ulice Pod Sídlištěm do Klapkovy.

Na trase by byly dva mosty

Další trasu navrhl institut do Štěrbohol k obchodnímu centru. Šlo by o prodloužení současné tratě, která končí v zastávce Ústřední dílny DP. Také tady má IPR dvě varianty.

Z nich doporučil jižní, kdy by trať z Černokostelecké vedla mimo velkou křižovatku s Průmyslovou a ulicí Rádiovou by tramvaje vjely do Ústřední, přičemž tramvajová smyčka by byla za nákupním centrem. Trasa by měřila 1804 metrů a byly by na ní dva mosty.

V minulosti se mluvilo o prodloužení trati z Barrandova

Posledním návrhem je vybudovat odbočku z Malovanky na Strahov. Měřila by 1250 metrů a končila by u stadionu v navržené smyčce Stadion Strahov. „Na úrovni studie nejsou známa zásadní rizika, která by projekt v rámci další přípravy znemožnila," píše se v dokumentu.

V minulosti se mluvilo rovněž o prodloužení trati z Barrandova kolem Holyně do Slivence nebo o prodloužení z Divoké Šárky v Praze 6 do sídliště Dědina. Ani v jednom případě nebylo o stavbě definitivně rozhodnuto.

Čtěte také: Tramvaje na Spořilov nejedou až do apríla