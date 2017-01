V Praze a okolí má bydlet třetina Čechů, za prací dojíždějí i z Kolína

Střední Čechy - Lidé mají čím dál tím větší zájem o bydlení ve středních Čechách. Mnoho z nich kvůli práci v metropoli.

Středočeský kraj je regionem, kam se noví obyvatelé rádi přistěhovávají. Podle radního pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslava Michalika (STAN) mají lidé o střední Čechy zájem kvůli dojezdové vzdálenosti do Prahy. Ta nabízí nespočet pracovních příležitostí, a tím také vyšší ohodnocení než ve zbytku republiky.

Přetlak ve středních Čechách

„Když to spočítáme i s Prahou, spějeme k situaci, kdy třetina obyvatel České republiky bude za chvíli bydlet ve středních Čechách," uvedl Michalik. V souvislosti s tím se proto vedení kraje snaží dát dohromady data o tom, kolik volných ploch určených k výstavbě mají v územních plánech středočeské obce. Konkrétní čísla by měla být známá za šest týdnů. „Jistě to číslo ale bude ohromné," tvrdí Michalik s tím, že pokud by všechny plochy určené k výstavbě použili, přírůstek nových obyvatel by mohl být v rámci tisíců.

Čtěte také: Byty v Praze jsou nejdražší z okolních zemí

Vyšší zájem o bydlení sahá až k městům, jako je Benešov, Vlašim, Beroun, Český Brod, Mělník nebo Kralupy nad Vltavou. „Aglomerace už dávno není jen Praha-východ a Praha-západ, oblast zájmu je mnohem širší," doplnil. Podle jeho názoru dnes dojíždějí lidé do metropole i z Kolína nebo Kutné Hory. Pokud je doba dojezdu v rámci hodiny, je to pro pracující zcela přijatelné. „Ovšem výměnou za dobře placenou práci," konstatoval radní.

Boj developerů o výhodné a vhodné lokality

Pro developery jsou nyní střední Čechy mnohdy atraktivnějším místem než samotná Praha. Je tam mnohem větší nabídka ploch a mají tam více možností. „V dnešní době je velice těžké něco postavit v Praze, proto hlavní město na rozdíl od kraje stagnuje," řekl Michalik. „Praha potřebuje pro normální chod a obměnu ročně postavit šest tisíc bytů, což v dnešní době s bídou zvládá, proto jsou tam ceny bytů tak vysoké," dodal. I z toho důvodu se v metropoli staví spíše kancelářské komplexy.

Podle radního je nutné aby Středočeský kraj s Prahou úzce spolupracoval a oba regiony se začaly vyvíjet jako celek. „Když to budeme dělat dalších deset let stejně jako nyní a budeme dva nesouvislé, nespolupracující celky, tak na tom budeme biti všichni," vysvětlil. Hodilo by se prý i větší pokrytí vysokorychlostním internetem, aby lidé mohli pracovat i z domova. „To by mohlo zatraktivnit bydlení ve vnějších částech kraje, jako je Rakovník, tam budou pozemky a náklady na bydlení vždy nižší," uzavřel.

