V Praze 7 je nově zdarma přístupná dvacítka veřejných toalet

Praha - Na několika místech Letné a Holešovic mohou obyvatelé i návštěvníci nově využít veřejně přístupné toalety. Bezplatné je použití záchodků na radnici, nádraží, v metru ale i v několika spolupracujících kavárnách a bistrech. Projekt připravila místní radnice. V rozhovoru to řekl starosta Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

Podle starosty je oficiálních veřejných toalet v metropoli nedostatek. Mnoho lidí se tak při běžných pochůzkách městem ocitá v nepříjemné situaci. „Jednou jsem viděl člověka, který si chtěl odskočit v našem parku. Nasměroval jsem ho do blízké čajovny, že když poprosí obsluhu, určitě jej nechají dojít si na záchod. Vše dobře dopadlo. Pán ale říkal, že by ho to nenapadlo, takhle někde požádat," řekl starosta.

Na sedmičce je asi dvacítka míst

„To mne přivedlo na myšlenku vytvořit síť záchodů tak, aby lidé věděli, kde si odskočit, kde je na podobné žádosti obsluha zvyklá, a kde se nemusí stydět poprosit," doplnil. V Praze 7 je k dispozici dvacítka míst a další přibudou.

Podle starosty možnost oceňují hlavně senioři a rodiče s dětmi. „Rádi jsou ale i provozovatelé kaváren a restaurací, protože i tímto způsobem získávají zákazníky," sdělil starosta.

Seznam toalet je na webu

Veřejně přístupné toalety lidé poznají podle označení SOS WC. Jde mimo jiné o několik míst na Výstavišti, o Pražskou tržnici, místní radnici, holešovické nádraží, metro C Vltavská nebo restaurace či bistra na Letné.

Seznam najdou zájemci na webu, který mapuje veškeré přístupné toalety v Praze. Na stejném webu mohou provozovatelé kaváren podobnou službu sami nabídnout.

