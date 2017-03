V Praze 1 bude od letošního října fungovat nový systém zón

Praha - V Praze 1 začne od letošního 1. října fungovat nový systém parkovacích zón. Bude tam platit stejný systém jako v Praze 5, 6 a 8. Řidiči už nebudou mít za okny parkovací karty, ale zaregistrují na radnici registrační značku svého vozu. Značky pak bude kontrolovat speciální vůz. Novinářům do ve středu řekl radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS). Zóny v současné podobě fungují v Praze 1 od roku 1996.

Oproti jiným radnicím se Praha 1 nechce spoléhat pouze na kontrolní vozidla, ale chce nakoupit vlastní čtečky značek a vyslat do ulic úředníky. Jakmile totiž nebudou auta kontrolovat osobně strážníci, postih pro řidiče přijde se zpožděním - vůz záznam vyšle strážníkům, kteří jej předají k řešení magistrátu.

Řidič sice nakonec dostane pokutu, ale auto zůstane na místě stát i nadále. „Budeme-li to mít právně doložené, budeme chtít nakoupit zařízení, rozšíříme kontrolní odbor a budeme provádět kontrolu vlastními silami a předávat to strážníkům," řekl Bureš.

Praha 1 také navrhuje změnit systém zón, kdy by platily na celém území Prahy. Nově by byly tři barvy, a to modrá pro rezidenty, fialová pro návštěvníky a bílá pro památkovou rezervaci. „Občan městské části má mít právo zaparkovat kdekoliv, i v návštěvnické zóně, a host by mohl zastavit i v rezidenční zóně, ale jen po určitou dobu. „Je to zatím jen bez projednání vystřelený nápad. My jsme ale přesvědčeni, že dosavadní kouskování přenáší problém dál, nebo naopak zpět do centra," řekl Bureš.

Radnice zamýšlí také rozvoj podzemních garáží. V minulosti se objevilo několik návrhů, kde by mohly být, mezi nimi například Klárov nebo Platnéřská ulice a mluví se o nich i na Václavském náměstí. „Jednotlivé projekty oprašujeme a slaďujeme je s aktuálním stavem a budeme se snažit je znovu vracet do hry," řekl Bureš.

První zóny začaly v Praze fungovat v současném systému v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha poprvé regulovat dopravu objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy si je provozují radnice v Praze 13, 16 a 22.