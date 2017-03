V pondělí začne poslední část oprav Belgické ulice na Vinohradech

Praha - V pondělí začne poslední část oprav Belgické ulice na pražských Vinohradech, pro auta se uzavře doprava mezi Bruselskou a ulicí Jana Masaryka. Opravy by měly být hotovy do konce července. Technická správa komunikací (TSK), která opravy zajišťuje, to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.

Fotogalerie 12 fotografií Rekonstrukce ulice Belgická. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V rámci oprav dostanou chodníky nový povrch, stejně jako vozovka, kde místo asfaltu budou velké kostky. Opravují se i odvodňovacích zařízení a budou vysazeny nové stromy, dodala mluvčí TSK Barbora Lišková. Čtěte také: Praha 2 bude hospodařit s výdaji 586 milionů a příjmy 378 milionů Právě stromořadí akátů se stalo předmětem sporu mezi místními, městskou částí a TSK. Petici proti jejich kácení podepsalo přes 1700 lidí, firma ale argumentovala tím, že stromy nejsou v Česku původní a chtěla je nahradit jinými listnáči. Městská část Praha 2 odmítla vydat stavební povolení na opravy, pokud půjdou stromy k zemi. Za několik, které padly kvůli špatnému stavu, budou vysazené opět akáty.

Autor: ČTK