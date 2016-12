Máslovice - V Máslovicích u Prahy vznikne nový kulturní dům. Obec připravuje kompletní opravu a modernizaci bývalé hospody se sálem. Práce by měly začít příští rok a budou stát okolo deseti milionů korun. Dnes o tom informovala starostka Máslovic Vladimíra Sýkorová.

obec MásloviceFoto: maslovice.cz

Investici do budovy, kterou obec vlastní, připravují zastupitelé dlouhodobě. První vypsaný tendr na opravu obec zrušila, protože nabídka většiny firem výrazně přesáhla předpokládanou částku opravy, a to necelých sedm milionů korun. Pokud nenastanou žádné komplikace s novým tendrem, mohla by oprava budovy začít podle starostky v dubnu. "Hotovo bude zřejmě v roce 2018," uvedla starostka.

Bývalá hospoda v Máslovicích stojí na návsi v centru obce. Po rekonstrukci má sloužit k pořádání například svateb, přednášek, občanských setkání, tanečních zábav, sportovních aktivit, případně i filmových představení a koncertů.