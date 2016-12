V Malešicích překladiště nechceme, volají lidé na desítce

Praha - Po čtyřech letech, kdy se zdálo, že projekt spí, se znovu vynořily plány na vybudování železničního překladiště v oblasti Malešic. Záměr investor poslal do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Proti jsou místní i radnice Prahy 10.

Nákladové nádražíFoto: DENÍK/Dimír Šťastný

„Záměr kontejnerového překladiště, jež se má do Malešic posunout ze zaniklého Nákladového nádraží Žižkov, byl naposledy odmítnut v roce 2012. Tehdy došlo k zamítnutí změny územního plánu, jež by tuto stavbu legitimizovala. Smutnou pravdou je, že s překladištěm počítá i nový návrh Metropolitního plánu Prahy, a to přes opakovaně vyjádřený odpor občanů i místních samospráv, včetně Prahy 10," uvedla senátorka a zastupitelka Prahy 10 Renata Chmelová.

„Jsme samozřejmě proti a místním obyvatelům zaručujeme naši plnou podporu při řešení tohoto problému. O situaci se zajímáme a aktivně o ní informujeme," komentoval situaci mluvčí desáté městské části Vít Novák