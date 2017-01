V Česku došla tma. Není tu jediné místo bez světelného smogu

Praha /INFOGRAFIKA/– V České republice už neexistuje jediné místo, kde by bylo přirozené noční prostředí. „Šumava je nejtmavší část v Česku, ale už ani tam není místo, kde by nebyly obláčky z umělých světelných zdrojů," uvedl mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan. Právě astronomové včera jednali s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), zda by se s tím nedalo něco dělat.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Tetra Images

Potíž je v tom, že světelné znečištění je mnohem širší problém, než by se na první pohled mohlo zdát. Týká se totiž nejenom dopadů pozorování kosmických úkazů, ale i životního prostředí, zdraví člověka, dopravy a překvapivě i bezpečnosti. Například ostré přechody mezi světlem a stínem bezpečnost přímo snižují. Do řešení světelného smogu tedy bude podle včerejšího jednání zapojeno více ministerstev.

„Dohodli jsme se, že je to potřeba řešit na více úrovních. Týká se to totiž až pěti ministerstev," uvedla Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí, které zkoordinuje mezirezortní skupinu, jež by mohlo do konce léta přijít se strategií, jak se světelným znečištěním zatočit.

Už zapojení řady úřadů napovídá, že to nebude hned. Navíc Česká republika leží uprostřed Evropy, kde je situace v podstatě stejná. „Přesahy světelného znečištění jdou desítky až stovky kilometrů za hranice," doplnil Suchan. Své o tom vědí obyvatelé Liberce, kterým noční oblohu ozařovaly polské skleníky. Ty jsou nyní zatahovány roletami, takže v současné době způsobují mnohem větší světelné znečištění zasněžované sjezdovky.

Podle odborných odhadů se v České republice zbytečně vysvítí až 40 procent světla. „Když se z nějakého kopce podíváte na město, tak většinu lamp vidíte, protože svítí nahoru," vysvětlil Suchan.

Světelné znečištění se přitom stále zhoršuje. Každý rok se na celém světě zvýší světelné znečištění o šest procent. „Pokud s tím nic nebudeme dělat, tak to, co dnes zažíváme v příměstských oblastech, bude v roce 2030 i na venkově," řekl Suchan s tím, že v často by stačilo, aby lampy svítily dolů. V takovém případě noční obloha potemní a i náklady se sníží o polovinu.