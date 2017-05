Utrpení v kleci. Patří kožešinové farmy do 21. století? řeší poslanci

Praha - Strohá drátěná klec, nad ní plechová stříška. Místo podlahy rošt. Oka v podlaze jsou tak veliká, že se nedá stát člověk neustále propadá. Žádný úkryt před vedrem či mrazem, žádný prostor pro odpočinek. Na roštu se nedá ležet.

V kleci, která imituje liščí kotec z kožešinové farmy, mám strávit celkem dvanáct hodin. Upsala jsem se k tomu v rámci akce „Měsíc v kleci", která má podpořit zákaz kožešinových farem. Ten právě leží v Poslanecké sněmovně, u které se protest koná. Už po třech hodinách ale místo proklínám.

Protest naláká i známé tváře

Začínám rozumět tomu, proč zvířata na farmách zešílí řada z nich trpí poruchami chování, další jsou agresivní a požírají se navzájem. Chápu, proč mají lišky zlomené či potrhané tlapy také mám občas co dělat, abych se vymotala z ostrého pletiva. Těším se, až mi šichta skončí a do klece nastoupí další dobrovolník. Podpora kolemjdoucích je ale velká. „Můžu podepsat petici, i když nejsem Čech? U nás už to dávno zakázali," říká třeba sedmatřicetiletý Marjon z Nizozemí a staví se do fronty u nedalekého stánku Obránců zvířat organizátorů akce.

Protest naláká i známé tváře. „Nejdřív jsem si myslela, že jste se úplně zbláznila. Teprve pak jsem si všimla stánku Obránců zvířat. Jdu za vámi," prohlásila třeba herečka Eva Holubová a vpochodovala na vratký rošt. „Proboha, tady se vážně nedá být," zhodnotila podmínky. Petici podepsaly i Tereza Brodská či Veronika Žilková. Zastavilo se také několik poslanců, na které akce míří především. „Nechcete něco? Třeba vodu?" ptá se místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a dodává: „Naši podporu máte."

Obrat o 180 stupňů

Přitom ještě před měsícem všechno vypadalo jinak. Zákon, který kožešinové farmy zakazuje, skoro neprošel ani do druhého čtení. Pak ale přišla Česká televize a zveřejnila autentické záběry z drastického zabíjení lišek a norků. Pustila je i poslancům. Řada z nich otočila. Video, na kterém liška pověšená za ocas bojuje o život celé minuty, zatímco se jí snaží farmář zasunout elektrody do tlamy a konečníku, zákonodárce rozložilo.

„Vypadá to, že jsme neměli informace, které jsme měli mít. Navíc se jedná skutečně o minimální a zbytečný byznys, který nepatří do našeho století," řekl šéf ANO Andrej Babiš. Přiznal, že mu po reportáži přišlo tisíce dopisů od rozhořčených voličů. „Změnil jsem názor. Zákaz chovu kožešinových zvířat podpořím," sdělil také poslanec Petr Kudela z KDU-ČSL jeden ze dvou lidovců, kteří původně hlasovali pro zachování farem.

Milionové odškodné pro farmáře

Obránci zvířat přesto s apelem na zákonodárce nepolevují. Změnu názoru stále neohlásil klub ODS, komunistů ani Úsvitu. „Jsou tady také lidé, kteří se chovem kožešinových zvířat živí," vysvětluje svůj postoj třeba předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Zákon přitom počítá s milionovými kompenzacemi pro farmáře. Podle jednoho z návrhů by devět registrovaných farem, ve kterých se každoročně zabije asi 20 tisíc lišek a norků, dostalo odškodné za 10 let ušlého zisku.

Zákaz kožešinových farem podporuje 83 procent Čechů

„Při výpočtu se vycházelo z průměrné prodejní ceny kožky v roce 2016. Kompenzace pokrývá i odhad průměrných nákladů spojených s ukončením chovu," uvedl poslanec ANO Josef Kott. Farmy by také neskončily ze dne na den farmáři by dostali lhůtu na to, aby stáhli z kůže stávající chovy.

Zákaz kožešinových farem podporuje podle dubnového průzkumu agentury Focus 83 procent Čechů. Otevřeným dopisem ho podpořilo 42 biologů z univerzit, vědeckých pracovišť a zoologických zahrad. Farmy jsou mimo zákon už v 10 zemích Evropy, v dalších se o zákazu jedná.