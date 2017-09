Útok na „hlavák“? Policie se to ani nedozví, nemá zde své kamery

/INFOGRAFIKA/ Operační středisko policie, které dohlíží na metropoli, nevidí na dění v prostoru hlavního nádraží. Jeden z nejrizikovějších cílů v Praze je téměř nechráněný.

Velký bratr vidí všude kromě „hlaváku“. Co se totiž děje v hale a na peróně pražského hlavního nádraží, ví jen tamní postarší strážce v uniformě s visačkou Security. Jelikož jde ale v metropoli kvůli koncentraci lidí o teroristický cíl číslo dvě, předpokládalo by se, že kamerový dohled nad „hlavákem“ budou mít i městští policisté a samozřejmě operační důstojníci, kteří sledují například dění na Staroměstském náměstí a vůbec v celé Praze. Omyl.

Kamery na „hlaváku“ jsou v majetku Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a jak Pražský deník zjistil, online přístup do těchto kamer nemá integrovaný záchranný systém, tzn. Policie ČR, hasiči, městská policie a záchranka. Kritizuje to magistrát a Městská část Praha 2 i šéf Obvodního ředitelství policie Praha II Jan Koníř.

Policisté si musí vyžádat záznam od SŽDC

„Policista, který sedí na místním oddělení na hlavním nádraží, vidí, co se děje ve vestibulu, nevidí už ale na nástupiště. V momentě, kdy mu tam přijdete oznámit kapesní krádež, musí si vyžádat záznam u SŽDC,“ uvedl ředitel policie. Problém podle něj je, že operační důstojník krajského policejního ředitelství, který potřebuje řídit hlídky v celé Praze, nevidí, co se tam děje.

„Odjíždí třeba banda baníkovských fanoušků a on nemá možnost na to hned reagovat. Musí se spoléhat na to, co mu řekne hlídka na místě. Ta mu třeba řekne, je tady třicet lidí, je to v pohodě. Může být. Ale může se stát, že ten kluk to špatně odhadne, nevyhodnotí správně míru rizika, což by dokázal udělat operační důstojník. Ten by mohl říct, žádných třicet, já jich tam vidím osmdesát a támhle se ti ještě další čtyři válí opilí a jdou ti tam čtyři se sparťanskou vlajkou, takže já ti posílám dvě auta stálé pořádkové jednotky, protože si tam dají do zubů,“ vysvětlil Koníř Deníku, proč mají být kamery na „hlaváku“ součástí Městského kamerového systému.

O problému se totiž v současnosti bezpečnostní složky dozvědí teprve poté, co k němu dojde! „Je to chyba a významný problém. Z nástupišť vedou do vestibulů úzké kanály, kde jsou kamery schopny číst obličeje. Jakmile by je přečetly a měl by šanci je vidět operační důstojník, mohl by vyhodnotit, že je někdo hledaný, nebo potenciálně nebezpečný, a zasáhnout,“ míní bezpečnostní expert, generál Jiří Šedivý.

Že se před případným teroristickým útokem musí veřejnost spoléhat na často kulhající pány v letech, kteří si přivydělávají jako strážci, se nelíbí ani pražskému radnímu pro bezpečnost Liboru Hadravovi. „Na hlavním nádraží je velká koncentrace lidí. Je nutné, aby policie měla přístup do kamerového systému. Budeme o tom se SŽDC jednat,“ ubezpečil Deník. Hadrava ovšem narazí.

Náprava asi nepřijde

„Ze zákona to není možné. Takže v případě, že nedojde ke změně zákona, tak to prostě není možné,“ řekl Deníku náměstek generálního ředitele pro správu majetku Tomáš Drmola ze SŽDC. Propojit kamerový systém na hlavním nádraží tak, aby do něj viděly i složky integrovaného záchranného systému, by prý technicky šlo, právně ale ne.