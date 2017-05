Ústavní žalobu na Zemana by Senát zřejmě schválil

Pro předložení případné ústavní žaloby na prezidenta by se v Senátu pravděpodobně našel dostatek hlasů. Připravenost hlasovat pro ni dnes oznámil desetičlenný klub ODS. Žalobu chystají senátorské kluby lidovců a Starostů, které mají celkem 27 členů. Podporu už vyjádřili i někteří sociální demokraté a senátoři za Stranu zelených.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory.

Senátorský klub ODS "je připraven podpořit podání ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky, budou-li naplněny znaky hrubého porušení ústavy", oznámil dnes ČTK předseda frakce Miloš Vystrčil.

Za hrubé porušení ústavy by iniciátoři ústavní stížnosti pokládali to, pokud by prezident Miloš Zeman odmítal vyhovět návrhu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na odvolání šéfa ANO Andreje Babiše. Sobotka zdůvodňuje Babišovo odvolání jeho finančními operacemi a podezřením z ovlivňování médií.

Senátoři s předložením návrhu ústavní žaloby na prezidenta zřejmě spěchat nebudou, i když její návrh původně chtěli předložit už příští týden. Chtějí dát přednost premiérovi, aby na Zemana k Ústavnímu soudu podal kompetenční žalobu ohledně Babišova odvolání. Zeman chce o věci rozhodnout až po návratu z Číny, tedy po 18. květnu.

Zeman naposledy doporučil vládní koalici odchod Babiše i Sobotky z vlády, nebo předčasné volby do sněmovny. Vládní strany si to mají rozmyslet. Předčasné volby během půlroku před řádnými nechtějí. Babiš opustit vládu odmítá, Sobotka už dřív připustil, že by obnovený kabinet vést nemusel.