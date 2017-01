ÚOHS řeší ve správním řízení zakázku DPP na úklid metra

Praha/Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vede správní řízení kvůli zakázce pražského dopravního podniku (DPP) na úklid stanic metra. Řeší zejména zákonnost zadávacích podmínek. Novinářům to sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Zakázku v maximální hodnotě 600 milionů korun vypsal DPP na šest let a případná smlouva by měla být platná od 1. dubna. DPP je největší městská firma a zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Vyjádření DPP média shání.

Dopravní podnik Praha. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/ Josef Horázný

„Ano, mohu potvrdit, že ÚOHS vede v uvedené věci správní řízení, v němž je prověřována zejména zákonnost zadávacích podmínek. Ve věci bylo rovněž vydáno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu," uvedl Švanda. Firma bude muset i odstraňovat graffiti Podle zadání soutěže bude muset vybraná firma kromě běžného úklidu jako zametání schodů, mytí veškerých veřejných prostor a zařízení nebo vysypávání košů také průběžně odstraňovat graffiti ze stěn stanic metra, které jsou ošetřeny antigraffitovým nátěrem. V případě poškození nebo porušení ochranného laku bude muset obnovit ochranný nátěr. DPP provozuje tři linky metra, na kterých je 61 stanic. Provoz metra vyjde ročně na zhruba pět miliard korun. Praha dotuje DPP více než 12 miliardami ročně.





Autor: ČTK