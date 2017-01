Univerzita Karlova zřídila krizový mail pro studenty v zahraničí

Praha - Univerzita Karlova kvůli rostoucímu počtu mimořádných událostí v cizině zřídila krizový e-mail pro studenty na zahraničních pobytech i pro cizince, kteří studují tuto českou vysokou školu. Vyžaduje také, aby se studenti zapisovali do systému dobrovolné registrace občanů cestujících do zahraničí DROZD. Ve středu o tom informoval mluvčí univerzity Václav Hájek.

Univerzita Karlova. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V posledních měsících Evropu zasáhly teroristické útoky ve Francii, v Turecku, v Německu nebo v Belgii. Také kvůli tomu nejstarší a největší česká univerzita připravila plány krizové komunikace v mimořádných situacích. Praktické informace o tom, jak mají postupovat, obdrží studenti před výjezdem do zahraničí a dostanou je také cizinci, kteří přijedou studovat Univerzitu Karlovu.

Studenti by v případě krize měli kontaktovat zastupitelský úřad ČR

Čeští studenti v zahraničí se v případě krizové situace mohou obrátit na e-mail pomoc@cuni.cz, pro přijíždějící studenty je určena adresa emergency@cuni.cz. Může jít o případy, kdy se studenti stanou oběťmi závažných zločinů nebo se ocitnou v místech teroristického útoku, válečného konfliktu či přírodní katastrofy.

Univerzita také upozorňuje studenty, že v případě krize by měli rovněž kontaktovat zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Telefonní číslo na ambasádu by si měli ještě před výjezdem uložit do mobilního telefonu.

Systém umožňuje rozesílat hromadné e-maily

Všichni vyjíždějící studenti se také musejí registrovat do systému DROZD. Jedná se o službu ministerstva zahraničí, které shromažďuje dobrovolně zadané informace českých občanů o plánovaném pobytu v zahraničí.

Slouží k poskytování rychlé pomoci lidem v nouzi a organizování pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílat hromadné e-maily a SMS všem zaregistrovaným osobám, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

