TSK zahájí v úterý opravu ulice Přátelství

Praha - Technická správa komunikací (TSK) zahájí v úterý 7. března první etapu rekonstrukce frekventované ulice Přátelství vedoucí z Prahy směrem do Uhříněvsi. První část oprav se týká úseku dlouhého 600 metrů. V pátek sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Řidiči budou muset od úterý ve směru od Uhříněvsi jezdit po objízdné trase, v opačném směru bude provoz zachován. Silnice bude opravena ve čtyřech po sobě jdoucích etapách, poslední skončí letos v prosinci.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

V první etapě bude ve směru z centra komunikace průjezdná jako dosud. Pro opačný směr bude uzavřena a náhradní trasa bude vedena po silnici 101 na D1. Druhá etapa rekonstrukce začne v květnu a potrvá do července, třetí do srpna a od září do prosince má TSK naplánovánu poslední etapu.

Při celkové rekonstrukci budou nejen vyměněny povrchy, ale ulice bude rozšířena zhruba o jeden metr na obě strany na celkovou šířku 9,5 metru. V místě rozšíření bude provedena oprava podloží a vznikne nová konstrukce podkladu.