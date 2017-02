Nová vyhláška: Uvolní plné popelnice?

Praha - Lidé by už po večerech v ulicích neměli spatřit číšníky, jak strkají krabice či lahve od alkoholu do popelnic na tříděný odpad. Vyhláška, která platí od Nového roku, by také měla zamezit přeplněným kontejnerům a rozfoukaným odpadků, které se do nich nevejdou. Nově už totiž žádní pražští podnikatelé nesmí používat veřejné barevné popelnice.

dnes 08:00 SDÍLEJ:

Fotogalerie 5 fotografií Popelnice na tříděný odpad.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Skutečný efekt změny je však prozatím ve hvězdách. Kontrolu nad tím, zda podnikatelé třídí správně, mají městské části. Jak přesně bude dozor vypadat, není ale ani více než měsíc po spuštění jasné. Živnostníci prý o novince nevědí Až tři sta tisíc zaplatí živnostník, pokud použije veřejný barevný kontejner. Pokud chtějí podnikatelé třídit odpad a tím šetřit životní prostředí, musí od počátku nového roku investovat do vlastního kontejneru a zaplatit firmě za jeho vývoz. „Nastala změna a živnostníci již nemohou využívat nádoby volně přístupné na ulicích, které nyní slouží výhradně občanům," vysvětlila Anna Kulhánková, specialistka odpadového hospodářství magistrátu. Přestože předpis platí nějaký ten pátek, většina pražských živnostníků prozatím nic netuší. „Povědomí o tom mezi pražskými podnikateli určitě není," okomentoval situaci předseda představenstva Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků Jiří Víšek s tím, že o novince neví ani jeho kolegové. Magistrát ale podle svých slov s živnostníky komunikuje. „V tuto chvíli jsme obeslali přibližně 2 200 z nich," uvedla Kulhánková. Čtěte také: Nejlépe třídí odpad lidé hned za Prahou Budou i nadále třídit? Z úst Pražanů se zatím ozývají obavy, zda podnikatelé na třídění nerezignují a všechny odpadky nedají do smíšených popelnic. S novým předpisem samozřejmě ani živnostníci příliš nesouhlasí. „Nepřijde mi to jako šťastné řešení. Faktem ale je, že u nás se tříděný odpad sváží dvakrát týdně, což znamená, že pět dní v týdnu jsou popelnice přecpané," napsal jeden z nich Jiří F. na Facebooku. „Možná by bylo chytřejší posílat popeláře častěji," dodal. Většina podnikatelů už vlastní kontejnery má Řada Pražanů má k novince další připomínky. „Jako firma bych to zvážil podle množství odpadu. Nedovedu si představit, jak to bude probíhat. To se budu u kontejneru prokazovat, že právě teď vyhazuji jako podnikatel a jindy jako soukromá osoba?" ptá se na sociální síti Radim H. Většina pražských podnikatelů už vlastní kontejnery má. Novinka se tak týká těch z nich, kteří měli s městem uzavřenou smlouvu a mohli za poplatek odpad umisťovat do veřejných popelnic. Momentálně jim tedy nezbývá nic jiného než si pořídit vlastní kontejner a obrátit na jednu ze čtyř svozových společností, které metropoli obsluhují. „Uzavíráme nové smlouvy, jedná se ale o zakázky v oblastech, kde už svážíme. Neznamená to tedy pro nás výrazné změny," vysvětlil mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Čtěte také: Pražské služby loni svezly přes 258.535 tun komunálního odpadu

Autor: Jana Kašparová