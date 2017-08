Tři firmy získaly za úklid Prahy stamilióny. Stojí za nimi lidé z pražské ČSSD

Praha - Před několika lety v areálu Na Třebešíně stávaly dílny střední průmyslové školy, na které si někteří pamětníci možná ještě vzpomenou. V současné době mají v jednom z pavilonů areálu své sídlo hned tři firmy: Premio Invest, Lasesmed a Ecomyčka. Všechny tři získaly za posledních deset let od firem a organizací, které ovládá hl. město, zakázky v řádu stovek milionů. Na podivné aktivity, které jsou spojeny s jednou nenápadnou budovou, upozornil ve středu web Ihned.cz.

Ilustrační foto. Foto: ČTK

Téměř miliardu korun firma Premio vyfakturovala za úklidové práce v pražském dopravním podniku. Ostatně i firma Lasesmed, která se stará o čističky odpadních vod, je úspěšná v dopravním podniku, i když jejím hlavním klientem je TSK, která jí od roku 2012 zaplatila 111 milionů.

Klíčovou osobností je podnikatel Zadina

Všechny tři uvedené firmy spojují lidé, kteří jsou napojeni na ČSSD. Lasesmed vlastní Zdeněk Zadina, který je místopředsedou ČSSD na Praze 14. S firmou Ecomyčka je zase spojený Ondřej Dolínek, předseda kontrolní komise ČSSD na Praze 14. Dolínkův bratr Petr je náměstkem primátorky (odpovědný za dopravu), místopředsedou ČSSD a předsedou dozorčí rady dopravního podniku.

Klíčovou osobností firem, které sídlí v areálu Na Třebešíně, je podle Ihned.cz Zadina. „Já si na něj vzpomínám už z období po volbách v roce 2006. Narazil jsem na něj na pražském magistrátu v předpokoji u Miroslava Pocheho, společně s Dolínkem a s Ropkovou," uvedl pro Ihned jeden z vlivných členů ČSSD.

Obě firmy mají lukrativní zakázky

Zdá se, že podnikatel Zadina a někteří jeho spolustraníci z Prahy 14 měli „své lidi“, kteří pokud šlo o lukrativní zakázky, se za ně mohli „přimluvit". Ihned.cz píše, že je možné doložit i vztah mezi Zadinou a Petrem Hulinským. Tím společným prvkem má být žižkovský dům, vlastněný Zadinou, ve kterém sídlila firma Spastic Handicap, přes kterou Hulinský v minulosti za velmi podezřelých okolností posílal peníze na handicapované sportovce. Hulinský kvůli této kauze pak musel v roce 2011 rezignovat na pozici šéfa pražské ČSSD.

Kauzou tří vzájemně propojených firem, sídlících v areálu Na Třebešíně, se věnují pražští piráti. Ti hovoří přímo o klientelistické síti. „Případ firem Premio Invest a Lasesmed je do očí bijící, protože obě mají zakázky za stovky milionů od subjektů, které spadají do sféry vlivu ČSSD, jako je třeba pražský dopravní podnik, Technická správa komunikací nebo Pražské služby. A potom další menší zakázky od škol nebo domovů důchodců, které má také v gesci ČSSD. Většina smluv je na úklid, údržbu a podobné služby, u kterých je velmi těžké kontrolovat, zda byly opravdu plněny v dohodnutém rozsahu," uvedl pro Ihned.cz pražský zastupitel za piráty Adam Zábranský.

Zadina, kterého web Ihned.cz kontaktoval telefonicky, odmítl, že by se svým kolegou Petrem Ženíškem získávali zakázky nestandardní cestou. To, že se zná s některými důležitými lidmi z pražské ČSSD, ale nepopírá. Na druhou stranu nedokázal uspokojivě vysvětlit, proč s Ženíškem mají dvě firmy, papírově sídlící na jiných adresách a přitom vlastně na jedné. A jak to, že obě firmy dělají prakticky totéž pro takřka stejné klienty.