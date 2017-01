Trhy na Jiřáku: petice zabrala, osud farmářů je však nejistý. Budou letos?

Praha - Městská část Praha 3 zvažuje zrušit a znovu vypsat poslední výběrové řízení. Podle opozice by se ale mohlo stát, že farmáři budou ve stáncích celou sezonu chybět.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Stovky lidí se podepsalo pod petici, aby se neměnil provozovatel farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kdo bude prodávat zeleninu a sýry, obávají se tamní obyvatelé. Radnice loni neprodloužila smlouvu se stávajícím provozovatelem, spolkem Archetyp.

Vznikla petice na podporu Archetypu

Ve výběrovém řízení zvolila společnost World Production, která by od letošního roku měla provozovat tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ač s ničím takovým nemá zkušenosti.

To vyvolalo odpor lidí, kteří si stávající podobu stánků oblíbili. Vznikla proto i petice na podporu Archetypu, která má podle radnice platných 950 podpisů, dle organizátorů ji podepsalo několik tisíc osob.

K podpisu smlouvy asi nedojde

Aby se mohl nově vybraný provozovatel World Production chopit trhů na Jiřáku, je třeba podpis starostky žižkovské radnice Vladislavy Hujové (TOP 09). K podpisu smlouvy však nejspíš nedojde.

„Nechala jsem si udělat právní posudky na způsob výběru nového provozovatele a ty říkají, že vše není stoprocentně v pořádku. Jsem proto názoru, abychom vyhlásili nové výběrové řízení," prozradila Hujová Pražskému deníku.

Mohl vyhrát kdokoli nezkušený

Takový krok vítají opoziční zastupitelé ze Strany zelených, kteří se zastávali skončivšího provozovatele a zároveň kritizovali podmínky výběrového řízení. Kupříkladu jim vadilo, že vybraná firma nemá s trhy zkušenost. Tu by zajistil jí najatý subdodavatel. V podmínkách výběrového řízení to nebylo zakázáno, a tak se do něj mohl podle kritiků přihlásit úplně kdokoli a uspět.

Podle zeleného zastupitele Ondřeje Ruta není vyhlášení nového výběru provozovatele tržiště úplně radostnou zprávou, jak by se mohlo zdát. „Trhy mají fungovat už od února, tím pádem by se nestihlo výběrové řízení pro letošní sezonu," řekl Rut. Měnit provozovatele uprostřed konání trhů by totiž podle něj nebylo vhodné. Musely by se měnit smlouvy se všemi farmáři.

Vyhlášení nového výběrového řízení prý není rozhodnuté

Jestli k něčemu však dojde, není v současnosti jisté. Vše okolo farmářského tržiště na Jiřího z Poděbrad řeší místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu. Podle něj vyhlášení nového výběrového řízení ještě není rozhodnuté. „V tuto chvíli zvažujeme všechna možná řešení," uvedl Bellu s tím, že cílem radnice je, aby tržiště začalo fungovat co nejdříve.

