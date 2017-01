Trhy na „Jiřáku" bude provozovat městem vlastněná společnost. I přes kritiku

Praha /FOTOGALERIE/ - Obyvatelé Prahy 3 a část opozice neuspěla s návrhem, aby farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech dál provozoval dosavadní provozovatel, firma Archetyp. Na úterním mimořádném jednání pro návrh nezdvihlo ruce dostatek zastupitelů. Správu trhů i přes pochybnosti převezme městem vlastněná společnost Správa zbytkového majetku. Trhy by se na náměstí měly vrátit v polovině února. Několikahodinové schůze se v úterý zúčastnila asi stovka obyvatel. Jednací sál byl plný.

Dosavadnímu nájemci trhů uplynula nájemní smlouva na konci loňského roku. Městská část proto vypsala soutěž, ze které jako vítěz vyšla firma World Production. Místní obyvatelé i opozice výběr firmy kritizovali a žádali mimořádnou schůzi zastupitelů.

Sepsali petici, pod kterou bylo podle radnice připojeno přes 3500 platných podpisů. Rada nakonec v lednu výběr nového provozovatele zrušila a schválila, že trhy bude pořádat firma, kterou zřizuje.

Část zastupitelů navrhovala prodloužit smlouvu s Archetypem

V debatě v úterý vystoupila řada místních obyvatel, kteří se obávají o osud oblíbeného trhu. „Je to řešení na půl cesty," kritizoval rozhodnutí radních Štěpán Korenec. „Nevidíme žádnou záruku toho, že bude městská společnost trh kvalitně provozovat," doplnil.

Podle něj se podobný model provozování trhů u jiných radnic neosvědčil. Podobné argumenty zazněly i od opozice. Zastupitelé z uskupení Žižkov (nejen) sobě navrhovali dočasné prodloužení smlouvy s Archetypem a novou soutěž na budoucího provozovatele.

Koalice argumenty odmítla

„Nerozptýlili jste obavy, že Správa zbytkového majetku nebude schopna trhy provozovat," uvedl zastupitel Lukáš Haupt (ŽnS). Svobodní zase chtěli, aby se radnice správy trhů zhostila jen do doby, než bude v soutěži vybrán provozovatel nový.

Koalice argumenty odmítla. Místostarosta Alexander Bellu (ODS) navrhované prodloužení smlouvy označil za netransparentní. Obavy, že městská společnost správu trhů nezvládne, nesdílí.

Společnost má ve správě i trhy na náplavce

„Společnost je na to připravena. Má zaměstnance, kteří to zvládají," uvedl. Trhy si podle něj na sebe samy vydělají a ještě přinesou peníze do městské pokladny.

„Zajistíme, aby farmáři mohli pokračovat a ceny pro obyvatele byly stejné," řekl na jednání. Archetyp provozoval trhy v Praze 3 od roku 2009. Radnici platil 100 tisíc korun měsíčně. Společnost má ve správě mimo jiné i trhy na náplavce.

