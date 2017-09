Tramvají z centra na letiště? Do roku 2030 to bude možné

Praha /INFOGRAFIKA/ - Město se rozrůstá a autobusy, které zajišťují obsluhu na periferiích, už nezvládají jak nápor cestujících, tak počet aut na silnicích. A proto pražský magistrát společně s dopravním podnikem řeší problém prodlužováním některých tramvajových tratí a v budoucnu plánuje i nové.

„Určíme, které tratě chybí nejvíc, aby se začaly dělat jako první,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč. Schválená strategie, na které se dopravní podnik podílel, dělí plánované tratě do tří kategorií. První skupina zahrnuje projekty v pokročilém stadiu přípravy, které jsou v souladu s platným územním plánem. Dopravní podnik na ně už má připravené investice.

„Dokončení lze proto očekávat v roce 2020,“ řekl náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Jde o prodloužení kolejí o 2,4 kilometru z Divoké Šárky na Dědinu, které by mělo vyjít na 893,2 milionu korun. Druhou tratí je 1,9 kilometru dlouhý úsek ze Sídliště Barrandov do Slivence za 691,1 milionu. Poslední je prodloužení trasy z Modřan na Libuš do blízkosti plánované nové stanice metra D. Prodloužení má měřit 2,1 kilometru a stát 500 milionů korun. V horizontu několika let mají také vzniknout tramvajové smyčky u Depa Hostivař a na Zahradním Městě.

Tramvají na Jižní Město

Druhá skupina zahrnuje 16 tratí, které by se měly začít budovat do roku 2030 a jsou obsažené v platném územním plánu hlavního města Prahy. Nejdelší v této skupině je trasa z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou Jižní Město, která měří 6,1 kilometru. Do této kategorie spadá i prodloužení trasy až na ruzyňské letiště. Má mít 2,1 kilometru a vyjít na 773,3 milionu korun.

Třetí skupina tratí obsahuje 11 výhledových záměrů, které chce město do roku 2030 zapracovat do územní dokumentace. Nejsou totiž součástí platného Územního plánu hl. m. Prahy. Patří sem třeba prodloužení tramvají v úseku Záběhlická - Bohdalec -Eden - Vršovická, propojení Podbaby s trojskou zoo, nebo trať z Modřan do Komořan. Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese.

Až 30 tratí pro tramvaje má vzniknout v Praze do roku 2030, kdy by se dalo dojet tramvají z centra metropole až na letiště.

Přijde to na téměř 11 miliard korun. Tuto koncepci včera schválili pražští radní.

Uvažované směryrozvoje tratí

Písnice/Opatov Jesenice/Dolní Břežany

Vozovna Kobylisy Zdiby Odolena Voda/Líbeznice

Opatov Průhonice Čestlice

Praha 8 Brandýs nad Labem (ve variantách tramvaj/lehké kolejové vozidlo/železnice)

Říčany Kostelec nad Černými lesy

Bílá Hora/Zličín Hostivice Rudná u Prahy

Zdroj: MHMP