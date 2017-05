Tramvají až na Strahov. Pomůže nové spojení Kulaťáku?

Praha - Šestá městská část plánuje prodloužit tramvajovou linku z Vítězného náměstí až ke strahovským kolejím. Studenti by tak už nemuseli pendlovat autobusy.

Tisíce studentů ČVUT míří denně ze Strahova do kampusu do Dejvic. Autobusy, které využívají, jezdí ve špičce každých pár minut. „Využívání autobusové dopravy ze Strahova do Dejvic je funkční, a bezproblémové," popsala svoje zkušenosti studentka vysoké školy Irena Dušková. Potíže obvykle nastávají při příjezdu na dejvický Kulaťák. „Občas se vyplatí vystoupit o stanici dřív a dojít trasu pěšky," vysvětluje spolužačka Jana Hrůzová.

Kapacita strahovských kolejí je přibližně 4 600, počet ubytovaných se v průběhu roku mění. „Například včera byl Strahov vytížen na 91,5 %,“ popsala Ilona Dvořáková z ČVUT. Ubytování na kolejích je mezi studenty stále žádané. Navíc ČVUT poskytuje přístřeší studentům jiných vysokých škol i veřejnosti. Ulehčit dopravě by podle vedení městské části mohla tramvajová linka.

Pro je šestka i magistrát

Rada šesté městské části tak tento týden odhlasovala návrh na vyhotovení projektové dokumentace. „Začíná se to hýbat, a to je dobře!" napsal na sociální síti radní Prahy 6 pro dopravu Roman Mejstřík. V současné době dopravní podnik prověřuje konkrétní podrobnosti nové linky. Proti není ani magistrát.

„Tramvaj z Dejvic na Strahov jednoznačně dává smysl. Dejvice jsou spolu se Suchdolem spádová oblast pro asi 120 tisíc lidí," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Podle jeho slov je myšlenka propojení poměrně levné a ekologické řešení na trase, kde se metropole v současnosti spoléhá výhradně na autobusy.

Zastupitelstvo Prahy schválilo změnu územního plánu

O smysluplnosti plánu hovoří i Ondřej Matěj Hrubeš, šéfredaktor webu MHD86. „Autobusy ze Strahova a ze Suchdola patří k nejvytíženějším, určitě by to ulehčilo dopravní situaci na kulaťáku," okomentoval. Navíc městská část má na Strahově velké plány. Zastupitelstvo hlavního města totiž tento týden schválilo změnu územního plánu na tomto území. V blízkých letech se tak zřejmě v oblasti začne budovat zástavba. „Tramvajové spojení dává smysl i v kontextu zamýšlených změn na Strahově," okomentoval situaci mluvčí městské části Martin Churavý.



Otázkou zůstává, zdali by nemělo smysl trať protáhnout až na území Prahy 5. Dobré spojení mezi šestou a pátou městskou částí totiž doposud chybí. „To není zapotřebí, dostupnosti by spíše pomohlo, kdyby autobusy městské hromadné dopravy mohly jezdit tunely," vysvětlil Hrubeš. Kdy by se první studenti mohli linkou svést, není prozatím jasné. Záměr by se totiž musel nejprve zařadit do chystaného Metropolitního plánu, další nutností by bylo územní řízení.

Vznikne v metropoli „akademická“ dráha?

Zajímavé spojení by mohlo vzniknout ve chvíli, kdy by se kromě strahovské tramvaje zrealizovala i dlouho plánová trať do Suchdola. Studenti by tak mohli ze strahovských kolejí zamířit tramvajemi přímo až do kampusu České zemědělské univerzity v Praze. V otázce suchdolské dráhy se momentálně projednává změna územního plánu. „Hlavně by bylo skvělé, kdyby se konečně nějaká tramvajová trať začala stavět, jelikož se v Praze už několik let žádná trať nepostavila. A s plánovaným metrem D jsou jen problémy," dodal Hrubeš.