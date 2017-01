Tramvaje se rušit ani omezovat zatím nebudou

Praha /INFOGRAFIKA/ - Zrušení opravené tramvajové trati v Bělehradské ulici, ale i výrazné snížení nočních linek. Kvůli novým pravidlům pro výpočet hluku hrozilo, že se metropole dostane do obrovských problémů. A peníze utracené za zrušené tratě přijdou vniveč. Tyto prognózy se nakonec nenaplnily.

Tramvaj č. 22. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Hygienici budou posuzovat každý jednotlivý případ a celkovou dopravní situaci v daném místě. Včera se na tom shodli náměstek primátorky Petr Dolínek s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem.

„V oblasti nových tratí vítám postoj hygieny, že bude každá trať posuzována individuálně, a ne podle šablony. Bude se zohledňovat, co se v celém území odehraje," uvedl po jednání Petr Dolínek.

Nové pravidlo se aktuálně týká linky 13

V praxi by to znamenalo, že při výstavbě nové tratě na silnici, která současně slouží také autům a autobusům, by hygienici neposuzovali hluk z tramvají samostatně, ale v kontextu toho, že například díky novému asfaltovému povrchu se sníží hluk z automobilové dopravy nebo počet vozidel díky tramvajím.

Nové pravidlo pro výpočet hluku se aktuálně týká linky číslo 13 v trase po zrekonstruované trati přes Bělehradskou ulici. Ta je ve zkušebním provozu a ještě další půlrok bude. Na ostatní sítě má dopravní podnik do roku 2022 výjimku.

Plánují se další opravy kolejí

Kromě Bělehradské plánuje Praha opravovat další kritické koleje. „Plánuje se oprava ulice Zenklova, dále prostor kolem zastávky Vosmíkových a Stejskalova. Tam vnímáme, že jsou ty situace nejhorší," uvedl technický ředitel DDP Jan Šluknovský. Opravy začnou příští rok.

Pražany nejvíce trápí hluk u frekventovaných silničních a dálničních tahů, železničních tratí a v okolí letiště. Aktuální hodnoty hluku ovšem metropole nezná, hluková mapa je totiž zastaralá. V letošním roce by měla vzniknout nová, která by měl oddělovala různé zdroje hluku. Začátkem února by Institut pro plánování a rozvoj zveřejnit konkrétní návrhy protihlukových opatření.

