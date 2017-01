Tramvaj do Libuše nebude mít negativní vliv na životní prostředí

Praha - Projekt prodloužení tramvaje z Modřan do Libuše nebude mít podle úřadů negativní vliv na životní prostředí. Vyplývá to z oznámení v systému EIA, ve kterém se úřady k ekologickému dopadu projektu vyjadřují. Stavba první části trati by měla začít příští rok. Počítá s provizorním ukončením v Novodvorské ulici, prodloužená by měla být po výstavbě metra D na Libuš.

Nová trať by se měla napojit na současnou trať z Modřan. „Prodloužení tramvajové trati ze současné koncové zastávky Levského k budoucí stanici metra Libuš zkvalitní dopravní obslužnost dotčeného území a vytvoří funkční propojení mezi nadřazeným systémem metra a tramvajovou sítí v jižním sektoru města," píše se v dokumentu. V plánu je vysázení aleje Zpracované posudky uvádějí, že lze zajistit dodržení hlukových limitů při stavbě i provozu trati. „V souvislosti s výstavbou je možné hovořit o mírném ovlivnění pohody obyvatelstva, kterou může snižovat hluk a emise znečišťujících látek do ovzduší," píše se dále v dokumentu. Další podrobnější posouzení vlivu projektu na životní prostředí žádala Česká inspekce životního prostředí. Tramvajová trať povede po hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Navíc se má pokácet 281 stromů a 122 keřů. V plánu je vysázení aleje se 78 stromy a více než 30 tisíc keřů. Magistrátní odbor životního prostředí může v dalším územním či stavebním řízení další výsadbu nařídit. Na novém úseku by měly vzniknout čtyři nové zastávky Průzkum v místě neukázal výskyt žádných vzácných rostlin, ale objevil chráněný druh mravenců rodu Formica. Před zahájením stavebních prací proto budou místa dvou jejich mravenišť zkontrolována a případně přestěhována. Na novém dvoukilometrovém úseku tramvaje by měly vzniknout čtyři nové zastávky a tramvajová trať by končila nejprve úvraťovou zastávkou v Novodvorské ulici a později smyčkou u budoucí stanice metra Libuš. Čtěte také: Tramvajová trať do Libuše je o krok blíž vzniku

